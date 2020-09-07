Трамп прошелся по Северному потоку-2 из-за отравления Навального

Трамп выступил за остановку строительства Северного потока-2 / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта Северный поток - 2 из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в своем Twitter.

Он подчеркнул, что был первым, кто предложил остановить строительство газопровода.

"Конечно, я поддержал бы эту меру. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о Северном потоке - 2 тех пор, пока я не поднял эту тему", - заявил он.