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Трамп прошелся по Северному потоку-2 из-за отравления Навального

7 сентября 2020, 22:59

Он подчеркнул, что был первым, кто предложил остановить строительство газопровода.

Трамп
Трамп выступил за остановку строительства Северного потока-2 / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта Северный поток - 2 из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в своем Twitter.

Он подчеркнул, что был первым, кто предложил остановить строительство газопровода.

"Конечно, я поддержал бы эту меру. Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о Северном потоке - 2 тех пор, пока я не поднял эту тему", - заявил он.

  • Напомним, глава МИД ФРГ Хайко ранее заявил, что вопросы строительства газопровода Северный поток-2 не нужно связывать с отравлением Навального. Германия поддерживает реализацию СП-2, так как остановка процесса приведет к убыткам немецких компаний, которые занимаются строительством Nord Stream-2.
  • Ранее в немецкой прессе и среди политиков появились заявления о том, что компании ФРГ должны пересмотреть свою роль в процессах строительства Северного потока-2 из-за отравления российского политика Алексея Навального.

Дональд Трамп новости США Северный поток-2
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