Трамп рассказал, сколько голосов за него "украли" из электронной системы

Дональд Трамп / Reuters

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов-2020 по всей Америке у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов.

Об этом нынешний руководитель Белого дома написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.Трамп утверждает, что голоса в его поддержку были удалены электронной системой голосования Dominion.

"Отчет: Dominion удалил 2,7 миллиона голосов за Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 000 голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 000 голосов Трампа удалены. Штаты, использующие системы голосования Dominion, передали 435 000 голосов от Трампа к Байдену", ‒ написал Трамп.

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