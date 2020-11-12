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Трамп рассказал, сколько голосов за него "украли" из электронной системы

12 ноября 2020, 21:35

Действующий президент США утверждает, что произошла грандиозная кража голосов.

Трамп
Дональд Трамп / Reuters

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что при подведении итогов выборов-2020 по всей Америке у него были фактически украдены 2,7 миллиона голосов.

Об этом нынешний руководитель Белого дома написал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.Трамп утверждает, что голоса в его поддержку были удалены электронной системой голосования Dominion.

"Отчет: Dominion удалил 2,7 миллиона голосов за Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 000 голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 000 голосов Трампа удалены. Штаты, использующие системы голосования Dominion, передали 435 000 голосов от Трампа к Байдену", ‒ написал Трамп.

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Выборы президента в США - о чем сообщалось ранее:

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
  • После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".
новости США Дональд Трамп голоса президентские выборы в США
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