Трамп впервые после выборов обратился к нации - о чем шла речь

Президент США похвастался успехами страны на фондовой бирже, а про свой проигрыш на выборах не промолвил ни слова.
Лидер американцев Дональд Трамп после выборов впервые выступил с трибуны Белого дома - он поздравил нацию с высокими показателями на фондовой бирже.
Известно, что сегодня на фондовой бирже Нью-Йорка индекс Dow Jones (индекс ценных бумаг 30 крупнейших предприятий США) впервые превысил отметку в 30 тысяч. Отмечается, что этот скачок показателя связан с новостями по вакцинам от коронавируса и началом процесса передачи власти от Трампа к Джозефу Байдену.
Как пишет CNN, в своем заявлении, которое продлилось 62 секунды, Трамп историческое достижение с работой собственной администрации.
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"Я просто хочу всех поздравить. Фондовый рынок Dow Jones только что достиг 30 тысяч, что является самым высоким показателем в истории. Мы никогда не превышали 30 тысяч, и это несмотря на ситуацию с пандемией. Фондовый рынок только что пробил 30 тысяч- это число никогда не пробивалось. Это священное число - 30 тысяч, и никто не думал, что они когда-либо увидят его. Я просто хочу поздравить всех людей в администрации, которые так много работали, и, самое главное, я хочу поздравить народ нашей страны, потому что таких людей, как вы, нет. Всем большое спасибо", - сказал Трамп в своем выступлении.
После своего заявления президент США сразу же покинул зал и не стал отвечать на вопросы журналистов, которые сразу же начали выкрикивать вопросы насчет признания им поражения на президентских выборах.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
- Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.