Трамп впервые после выборов обратился к нации - о чем шла речь

Дональд Трамп похвастался успехами на фондовой бирже / Фото Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп после выборов впервые выступил с трибуны Белого дома - он поздравил нацию с высокими показателями на фондовой бирже.

Известно, что сегодня на фондовой бирже Нью-Йорка индекс Dow Jones (индекс ценных бумаг 30 крупнейших предприятий США) впервые превысил отметку в 30 тысяч. Отмечается, что этот скачок показателя связан с новостями по вакцинам от коронавируса и началом процесса передачи власти от Трампа к Джозефу Байдену.

Как пишет CNN, в своем заявлении, которое продлилось 62 секунды, Трамп историческое достижение с работой собственной администрации.

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"Я просто хочу всех поздравить. Фондовый рынок Dow Jones только что достиг 30 тысяч, что является самым высоким показателем в истории. Мы никогда не превышали 30 тысяч, и это несмотря на ситуацию с пандемией. Фондовый рынок только что пробил 30 тысяч- это число никогда не пробивалось. Это священное число - 30 тысяч, и никто не думал, что они когда-либо увидят его. Я просто хочу поздравить всех людей в администрации, которые так много работали, и, самое главное, я хочу поздравить народ нашей страны, потому что таких людей, как вы, нет. Всем большое спасибо", - сказал Трамп в своем выступлении.

После своего заявления президент США сразу же покинул зал и не стал отвечать на вопросы журналистов, которые сразу же начали выкрикивать вопросы насчет признания им поражения на президентских выборах.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.