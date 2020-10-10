Трамп впервые вышел на публику после выздоровления от Covid-19

Трамп после коронавируса чувствует себя замечательно / Reuters

Президент США Дональд Трамп впервые принял участие в массовом публичном мероприятии после инфицирования коронавирусом и быстрого выздоровления.

Как передает CNN, глава государства провел встречу со сторонниками на Южной лужайке около Белого дома.

Трамп заявил, что о прекрасном самочувствии и поблагодарил собравшихся за "молитвы". Возле резиденции собрались несколько сотен сторонников Трампа, они долго приветствовали его перед началом выступления.

"Сохраните свой энтузиазм и идите на выборы", — призвал президент.

Читайте такжеТрамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавирусаВо время общения с публикой глава государства был без маски, результаты его последнего теста еще официально не опубликованы.

По словам заместителя пресс-секретаря администрации президента Джадд Дир, мероприятие носило официальный характер и не имело отношения к предвыборной кампании. Однако правоохранители перекрыли прилегающие к резиденции улицы, также был закрыт расположенный рядом Лафайет-сквер.

Коронавирус у Дональда Трампа