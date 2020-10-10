Трамп впервые вышел на публику после выздоровления от Covid-19

Американский лидер показал, что чувствует себя прекрасно.
Президент США Дональд Трамп впервые принял участие в массовом публичном мероприятии после инфицирования коронавирусом и быстрого выздоровления.
Как передает CNN, глава государства провел встречу со сторонниками на Южной лужайке около Белого дома.
Трамп заявил, что о прекрасном самочувствии и поблагодарил собравшихся за "молитвы". Возле резиденции собрались несколько сотен сторонников Трампа, они долго приветствовали его перед началом выступления.
"Сохраните свой энтузиазм и идите на выборы", — призвал президент.
Читайте такжеТрамп раскрыл секрет быстрого выздоровления от коронавирусаВо время общения с публикой глава государства был без маски, результаты его последнего теста еще официально не опубликованы.
По словам заместителя пресс-секретаря администрации президента Джадд Дир, мероприятие носило официальный характер и не имело отношения к предвыборной кампании. Однако правоохранители перекрыли прилегающие к резиденции улицы, также был закрыт расположенный рядом Лафайет-сквер.
Коронавирус у Дональда Трампа
2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
6 октября Дональд Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом. В больнице он находился три дня.
8 октября лечащий врач Шон Конли заявил, что в крови Трампа обнаружили антитела к коронавирусу.
Президент США пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами от коронавируса. Он заявил, что в экстренном порядке разрешил использовать регенерон и его аналоги - их направят в больницы.