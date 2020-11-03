Трамп vs Байден: как проходят выборы президента в США

В США стартовали выборы президента / GettyImages

Сегодня, 3 ноября в США стартовали выборы президента.

Как пишет Reuters, главные претенденты на этот пост:

действующий глава государства республиканец Дональд Трамп

экс-вице-президент США Джо Байден, баллотирующийся от Демократической партии.

На досрочных выборах проголосовали уже почти 100 миллионов американцев.

Прогнозы в отношении того, кто станет новым главой Белого дома, на стороне Байдена — согласно The Economist, у него есть 95%-й шанс стать президентом.

Первыми во вторник открылись два участка в штате Нью-Гэмпшир. Расположенный в поселке Диксвилл-Нотч участок открывается в полночь уже 60 лет. Там все пять голосов избирателей (всего проживают 12 человек) получил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

На втором открывшемся в полночь участке в Миллсфилде 16 голосов получил кандидат-республиканец Дональд Трамп.

В среднем избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, однако время их работы отличается в каждом из штатов. Первые результаты ожидаются после закрытия участков, около 2:00 4 ноября по киевскому времени.

Хотя обычно победитель выборов становится известен уже в день голосования, в 2020 году подсчет голосов займет больше времени, говорят аналитики, поскольку из-за пандемии COVID-19 все больше людей склоняются к отправке бюллетеней по почте, особенно сторонники демократов.

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Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.

Во вторник утром Дональд Трамп заявил в эфире телекомпании Fox, что огромное число американцев, принимающих участие в его митингах, дает ему надежду на победу.

"Мы собираем столько людей, сколько никто и никогда не собирал, - заявил президент. - Я думаю, что это означает голоса избирателей".

В свою очередь Джо Байден приехал в свой родной город Скрантон в штате Пенсильвания.

"Я рад, что приехал домой!", - сказал кандидат от демократов. Он напомнил о своих связях с этим шахтерским городом, откуда он уехал еще в детстве, но потом не раз возвращался, и даже сыграл там свою первую свадьбу.

"Мы должны восстановить главную опору нашей страны, - заявил Байден. - Эту страну построил средний класс, а не Уолл-стрит".

Выборы президента США