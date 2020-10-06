Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом

2 октября стало известно, что Трамп заразился коронавирусной инфекцией / Reuters

Президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус 2020, 6 октября выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом.

В больнице он находился три дня, пишет Financial Times.

Трамп вышел из медицинского центра Уолтера Рида в маске и поблагодарил всех тех, кто его поддерживал. В Белый дом президент США отправился на своем вертолете Marine One.

"Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. Мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" – сказал Трамп в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США, американский лидер должен соблюдать режим изоляции минимум 10 дней с момента установки диагноза.

Коронавирус у Дональда Трампа – что было ранее: