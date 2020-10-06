Трамп выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом

Президент США призвал не бояться коронавируса.
Президент США Дональд Трамп, у которого ранее диагностировали коронавирус 2020, 6 октября выписался из госпиталя и вернулся в Белый Дом.
В больнице он находился три дня, пишет Financial Times.
Трамп вышел из медицинского центра Уолтера Рида в маске и поблагодарил всех тех, кто его поддерживал. В Белый дом президент США отправился на своем вертолете Marine One.
"Не бойтесь коронавируса. Не позволяйте этому доминировать в вашей жизни. Мы разработали действительно отличные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!" – сказал Трамп в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.
В соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США, американский лидер должен соблюдать режим изоляции минимум 10 дней с момента установки диагноза.
Коронавирус у Дональда Трампа – что было ранее:
- 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заразился коронавирусной инфекцией.
- Позднее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США утаил результаты первого теста на коронавирус.
- 4 октября глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа. По его словам, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.