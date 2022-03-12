"Трупы гниют в обычных помещениях": ситуация в морге Беларуси, где "хранят" солдат РФ

Трупы военных РФ гниют в морге / Facebook/GeneralStaff.ua

В морге Беларуси в городе Мозырь, куда предположительно привозят тела погибших российских военных, трупы просто складируют в кучу. Они начинают вонять и гнить, поэтому их начинают куда-то увозить.

"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют – потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом. Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают", - сообщил источник российской службы BBC News, который общался с сотрудниками морга в Мозыре

Читайте такжеПытались скрыться в колонне эвакуированных: под Киевом задержана группа мародеровКак известно, с начала полномасштабной войны России против Украины в независимых белорусских и украинских СМИ появились сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси. В частности, в Мозыре, который расположен примерно в 60 километрах от белорусско-украинской границы.

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