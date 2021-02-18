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У Лаврова оценили шансы на компромисс с Японией по Южным Курилам

18 февраля 2021, 22:50
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Москва готова заключить мирный договор с Японией.

МИД России
Россия не рассматривает вопрос передачи Японии Южных Курил - Захарова / Reuters

Внесенные в Конституцию РФ поправки не предполагают отчуждения территорий, поэтому Москва не планирует в рамках мирного договора с Токио обсуждать вопросы передаче Японии Южных Курильских островов. При этом Россию не устраивает усиление сотрудничества Японии с США, заявила представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като ранее сделал заявление, согласно которому Токио не откажется обсуждать вопрос принадлежности Южных Курил, даже несмотря на внесенные в российскую Конституцию изменения. Однако Москва не готова к таким переговорам.

"Уже нельзя никаким образом согласно Конституции. Даже эту тему (нельзя) каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция. Не надо нам на эту тему, в общем-то, дебатировать", - сказала Захарова.Читайте такжеПутин раскрыл планы России по вопросу спора с Японией за Южные Курилы

При этом она добавила, что консультации России и Японии по вопросу мирного договора продолжаются. На данный момент РФ не устраивает усиление военного сотрудничества Токио с Вашингтоном.

"Мы, с одной стороны, готовы (к переговорам), переговариваемся, а они все как-то не отказываются, в том числе, от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по развертыванию соответствующих систем у себя, например, противоракетных", - подчеркнула Захарова.

Спор Японии и России за Южные Курилы

  • Токио и Москва еще с середины ХХ века ведут переговоры по вопросу заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Государства спорят о принадлежности Южных Курильских островов. Весь архипелаг еще в 1945 году был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает тот факт, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также необитаемые острова, которые в Токио называют Хабомаи, принадлежат Москве.
  • В России отвергают территориальный спор с японским государством. Россияне считают, что суверенитет РФ над данными территориями закреплен международными соглашениями и не может пересматриваться.
  • 18 января премьер-министр Японии Ёсихиде Суга заявил, что в Токио не должны откладывать вопрос Южных Курил на будущее и обязаны урегулировать проблему.
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