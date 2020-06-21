Black Lives Matter: Трамп назвал протестующих в США "свихнувшейся толпой леваков"

Трамп назвал протестующих в США "свихнувшейся толпой леваков" / УНИАН

Президент США Дональд Трамп назвал всех протестующих в рамках движения Black Lives Matter "людьми, которые разрушают историю и прекрасные памятники".

Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Заявление по вышеуказанному вопросу Трамп сделал во время своего первого предвыборного ралли в штате Техас.

"Они пытаются снести наши статуи и наказать, преследовать любого, кто не согласен с их требованием абсолютной власти. Мы не согласны, поэтому мы и здесь", ‒ заявил президент США под аплодисменты поклонников.

Читайте также"Он убивал моего брата": семья Джоржа Флойда собрала более 11$ млн пожертвований от американцевПо мнению Трампа, все акции и протеста в рамках Black Lives Matter нарушают все ценности американцев.

"Эта жестокая кампания цензуры и исключения нарушает все, что мы ценим как американцы. Они хотят снести наше наследие, чтобы ввести свой новый опрессивный режим (режим, который нарушает права человека или устанавливает институциональную дискриминацию ‒ Главред). Они хотят лишить финансирования и распустить наши полицейские департаменты", — подытожил Трамп.

Напомним, ранее, 25 мая 2020 года в городе Миннеаполис офицер полиции Дерек Шовен во время задержания так сильно давил коленом на шею 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, что тот скончался от удушения.

Убийство мужчины спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всем США. Они сопровождались грабежом магазинов и супермаркетов, погромами и поджогами частной и федеральной собственности. В десятках городах США был введен комендантский час, а для поддержания порядка во множество населенных пунктов ввели Национальную гвардию.