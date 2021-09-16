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Улучшает иммунитет: ученые объяснили, зачем нужна третья доза вакцины Pfizer

16 сентября 2021, 07:33
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В настоящее время лицензированные или разрешенные в США вакцины против коронавируса обеспечивают защиту от тяжелого течения болезни и смерти от COVID-19.

вакцина Pfizer
Бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет / Фото Reuters

Третья доза вакцины от коронавируса Pfizer не нужна для защиты от COVID-19, но она улучшает иммунитет, заявили ученые Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В отчете ученых отмечается, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом Дельта до сих пор не доказано, передает Reuters.

"Некоторые исследование показывают, что эффективность снижается, а другие - что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти", - утверждают исследователи.

По словам ученых, при лицензировании бустеров следует также учитывать возможность предотвращения госпитализации и смерти, а также динамику пандемии в Соединенных Штатах.

Читайте такжеУченый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19"Однако, в целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные или разрешенные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелой болезни и смерти от COVID-19 в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.

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Теперь эксперты должны решить, стоит ли рекомендовать регулирующим органам США одобрить вакцинацию третьей дозой препарата Pfizer.

Бустерная доза вакцины от коронавируса

В июле стало известно, что компании Pfizer и BioNTech предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера". Сообщалось, что ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты.

Позже главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что пока нет необходимости вводить американцам третью дозу вакцины от коронавируса.

Ученые выяснили, что третья доза вакцины производства Sinovac увеличивает эффективность антител от штамма Дельта. Причем, более чем в 2,5 раза.

В августе американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от COVID-19. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых опасных штаммов.

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