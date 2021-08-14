Умрет больше людей: эксперты озвучили последствия вакцинации от COVID-19 третьей дозой препарата

Эксперты призвали поделиться препаратами от коронавируса со странами, которым сейчас не хватает вакцин / Reuters

Если западные страны сделают приоритетом иммунизацию населения третьей (бустерной) дозой вакцин против коронавируса, то в мире может умереть значительное количество людей, так как в этом случае многим людям не хватит препарата, чтобы получить даже первую дозу COVID-вакцины.

Такое мнение озвучили глава Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард и исполнительный директор GAVI Сет Беркли, пишет The Guardian. Они призвали государства поделиться препаратами со странами, которым сейчас не хватает вакцин.

По мнению экспертов, на данный момент нет веских научных аргументов в пользу широкомасштабной бустерной иммунизации.

"Массовая ревакцинация в одной богатой стране даст сигнал всему миру о том, что она необходима повсюду. Это приведет к высасыванию большого количества доз вакцины из системы", – сказано в сообщении.

Поллард и Беркли отметили, что политические лидеры должны нести ответственность перед всем человечеством в условиях нынешнего эпидемиологического кризиса.

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По их мнению, многих жертв в этом году можно было бы избежать, если бы в мире повсеместно и активно вакцинировали людей из группы риска.

"Это могло бы снизить риск возникновения новых вариантов и ослабить давление на системы здравоохранения, открыть возможности для путешествий, оживить мировую экономику и повысить международный авторитет политиков, готовых взять на себя такое моральное лидерство", – написали Поллард и Беркли.

Как известно, вакцинацию бустерными дозами уже проводят в Израиле и Турции.

Третья доза COVID-вакцины - о чем ранее писал Главред:

Компании Pfizer и BioNTech в ближайшее время предложат Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентства лекарственных средств (EMA) одобрить использование третьей дозы вакцины от COVID-19 в качестве "бустера".

Американская компания Moderna заявила, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от ковида. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых опасных штаммов.

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи прокомментировал необходимость введения третьей дозы вакцины от коронавируса. По его словам, американцы не нуждаются в уколе-усилителе вакцины от COVID-19.