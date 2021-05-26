В Беларуси прошлись по решению Украины о запрете импорта электроэнергии

В Минэнерго Беларуси сделали заявление по Украине / фото: tsn.ua

В министерстве энергетики Беларуси заявили, что объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия украинскими властями решения об их запрете были "незначительными", пишет пресс-служба минэнерго Беларуси в Telegram 26 мая.

"Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны", – говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что запрет на поставку электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и ранее – с апреля по декабрь 2020 года.

"После его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились, и во время неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с запросом о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности. Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета", – утверждают в ведомстве.

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Минэнерго Беларуси заявило, что "нацелено на конструктивное взаимодействие" и готово, "если потребуется", организовать поставки электроэнергии в Украину.