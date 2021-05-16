В Черное море вошел новейший корабль британского флота: Россия немедленно отреагировала

Черноморский флот РФ начал следить за патрульным кораблем Trent.
В воскресенье, 16 мая, в Черное море вошел британский патрульный корабль прибрежной зоны Trent P224.
HMS Trent – один из новейших кораблей британского флота, введенный в его состав в августе 2020 года.
Длина 90 метров, ширина 13, осадка – 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж 60 моряков.
Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30M Mк2 и пары 7,62 мм пулеметов Mк44. Вертолетная площадка может принять вертолет типа Мерлин.
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В свою очередь, в России уже сделали заявление. Как сообщает ТАСС, в Черноморский флот РФ начал следить за патрульным кораблем Trent.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля Trent ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Черного моря 16 мая", – говорится в сообщении.
Отметим, Британия ранее заявляла, что направит два военных корабля в Черное море с целью поддержать Украину. Такое решение приняли в Лондоне после того, как США отменили отправку в регион двух эсминцев, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности.
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Военные корабли в Черном море - о чем ранее сообщал Главред:
- В Вашингтоне в связи со стягиванием Россией войск к границам Украины приняли решение о размещении военных кораблей США в Черное море.
- В Минобороны США заявляли, что отправка кораблей американских военно-морских сил должна продемонстрировать контроль Вашингтона над ситуацией. Также в Америке обещали запустить разведывательные самолеты над Черным морем с целью контроля перемещения войск РФ в оккупированном Крыму.
- Сообщалось, что Российская Федерация объявила о закрытии с 24 апреля по 31 октября части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.