Британия отправит корабли к берегам Украины – западные СМИ

Британские корабли отправятся в Черное море, узнали журналисты / УНИАН

Великобритания отправит в Черное море к берегам Украины два корабля из Королевского флота – эсминец типа 45, который вооружен зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23.

Британия решила отправить корабли к украинским берегам в мае, поскольку между войсками Украины и России продолжает расти напряженность, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в британских Военно-морских силах.

По сведениям издания, отправкой кораблей в Черное море британская сторона хочет показать солидарность с Киевом и союзниками по военно-политическому блоку НАТО.

"…один эсминец типа 45… и противолодочный фрегат типа 23 отделятся от авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в середине апреля власти США отправят эсминцы в Черное море, чтобы показать поддержку Украины.

Позже западные СМИ выяснили, что Штаты решили не отправлять корабли, поскольку опасались обострения напряженности между нашей страной и РФ.

Американская сторона уже не раз отправляли корабли в Черное море.

Новые агрессивные шаги РФ против Украины и обострение конфликта на Донбассе – что нужно знать

В последние дни марта появилась информация, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины под видом военных учений. Также стало известно, что РФ перебрасывает новые силы в Крым (часть полуострова омывает Черное море).

В конце марта на захваченной части Донбасса пророссийские боевики стали активнее атаковать позиции военнослужащих Украины. В результате одного из вражеских обстрелов погибли четверо защитников нашего государства.

В апреле РФ отправила в Черное море отряд кораблей Каспийской флотилии.

В Кремле утверждали, что российская сторона не готовится к войне.

Генерал-лейтенант украинской армии, командующий операцией Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев говорил, что пока нет главного признака подготовки наступления России на украинскую территорию.

Командующий ООС отметил, что перед наступлением возле границы должны быть сформированы ударные группы, а сейчас их нет.

Ряд западных стран поддержали Украину и призвали Россию прекратить накалять ситуацию.