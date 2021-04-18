Британия отправит корабли к берегам Украины – западные СМИ

Британская сторона хочет показать, что поддерживает Украину, выяснили журналисты.
Великобритания отправит в Черное море к берегам Украины два корабля из Королевского флота – эсминец типа 45, который вооружен зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23.
Британия решила отправить корабли к украинским берегам в мае, поскольку между войсками Украины и России продолжает расти напряженность, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в британских Военно-морских силах.
По сведениям издания, отправкой кораблей в Черное море британская сторона хочет показать солидарность с Киевом и союзниками по военно-политическому блоку НАТО.
"…один эсминец типа 45… и противолодочный фрегат типа 23 отделятся от авианосной группы ВМС Великобритании в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море", – отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что в середине апреля власти США отправят эсминцы в Черное море, чтобы показать поддержку Украины.
Позже западные СМИ выяснили, что Штаты решили не отправлять корабли, поскольку опасались обострения напряженности между нашей страной и РФ.
Американская сторона уже не раз отправляли корабли в Черное море.
Новые агрессивные шаги РФ против Украины и обострение конфликта на Донбассе – что нужно знать
- В последние дни марта появилась информация, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины под видом военных учений. Также стало известно, что РФ перебрасывает новые силы в Крым (часть полуострова омывает Черное море).
- В конце марта на захваченной части Донбасса пророссийские боевики стали активнее атаковать позиции военнослужащих Украины. В результате одного из вражеских обстрелов погибли четверо защитников нашего государства.
- В апреле РФ отправила в Черное море отряд кораблей Каспийской флотилии.
- В Кремле утверждали, что российская сторона не готовится к войне.
- Генерал-лейтенант украинской армии, командующий операцией Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев говорил, что пока нет главного признака подготовки наступления России на украинскую территорию.
- Командующий ООС отметил, что перед наступлением возле границы должны быть сформированы ударные группы, а сейчас их нет.
- Ряд западных стран поддержали Украину и призвали Россию прекратить накалять ситуацию.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".