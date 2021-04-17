Генерал сказал, есть ли главный признак подготовки наступления России на Украину

Главного признака подготовки наступления РФ на Украину нет, заверил Сергей Наев / УНИАН

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий операцией Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев сообщил, что пока нет главного признака подготовки наступления Российской Федерации на нашу страну.

Перед наступлением у границы должны быть сформированы ударные группы, сейчас их нет рассказал командующий ООС в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По словам генерала, подразделения РФ на полигонах и в базовых лагерях занимаются подготовкой, то есть – показывают силу.

"Для (наступления – Ред.) возле границы должны быть созданы ударные группы, то есть войска должны быть выстроены в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков нет, не созданы ударные группы…", – поделился Наев.

Генерал ВСУ также назвал сценарии, по которым может действовать российская сторона:

Демонстрация силы;

Получение силой воды из Днепра (нужна для водоснабжения захваченного Крыма);

Обострение ситуации на Донбассе – локальные военные действия в направлении позиций украинских воинов.

Наев заверил, что украинская сторона знает, как реагировать на любой сценарий.

Напомним, в последние дни марта стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины. Позже появилась информация, что РФ перебрасывает новые силы в Крым. В России утверждали, что маневры связаны с учениями.

В конце месяца также обострилась ситуация на Донбассе – пророссийские боевики стали активнее обстреливать позиции украинских военных, во время одного из обстрелов погибли четверо защитников нашей страны.

В Кремле заявили, что российская сторона не готовится к войне, и ее силы ни для кого не являются угрозой.

Полковник ВСУ, военный журналист Андрей Лысенко предупреждал, что что атака России на украинское государство является вопросом времени. По его мнению, РФ может атаковать нашу страну к 9 мая (отмечается День победы).