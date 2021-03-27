В Египте на рельсах столкнулись поезда - десятки погибших

По данным источника западных журналистов в Службе безопасности Египта, поезда двигались на небольшой скорости. Причина катастрофы пока неизвестна
В городе Тахта (провинция Сохаг, Египет) столкнулись два поезда. Об этом сообщает портал Egypt Today. Сообщается, что с рельсов в результате катастрофы сошли три пассажирских вагона.
Позднее в египетском Министерстве здравоохранения заявили, что в катастрофе погибли по меньшей мере 32 человека. И еще 66 получили ранения.
Далее, представитель медицинского ведомства Халед Муджахид заявил ‒ на месте происшествия отработали более тридцати бригад скорой помощи, которые доставляли пострадавших в близлежащие больницы.
Причина аварии пока неизвестна. На месте аварии также работает министр здравоохранения Египета Хала Заед.
По данным источника агентства Reuters в Службе безопасности страны, поезда двигались на небольшой скорости. В результате столкновения два вагона оказались разрушены, а третий ‒ перевернулся.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Египте от коронавируса умер украинский врач-стоматолог, известный волонтер Юрий Юрасюк. Мужчину дважды на скорой отвозили в больницу, но в итоге в госпитализации отказали.
- Украинца приняли только через несколько дней, когда ситуация стала совсем критической.