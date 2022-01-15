В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за Путина

На артистов РФ могут наложить санкции из-за Владимира Путина / kremlin.ru

Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предложил ввести санкции против российских спортсменов, артистов и ученых.

Комментируя в интервью El Confidencial ультиматум РФ по вопросам безопасности он подчеркнул, что российские власти не хотят решать проблемы через взаимодействие с международными организациями, а стремятся лишь "контактировать с несколькими странами".

Депутат Европарламента уверен в том, что Запад должен "противостоять империализму и российской агрессии".

Для этого он предложил ввести дополнительные санкции, например против "знаменитостей, которые поддерживают Путина".

"Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и ученых, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. Неприемлемо, что пока российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, московский Спартак играет в Мадриде. Мы открываем двери российским ученым, которые делают бомбы, что сбрасывают на Украину. Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина", — добавил Ващиковский.

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Напомним, ранее Евросоюз продлил еше на пол года жесткие экономические санкции против России из-за агрессии против Украины, сообщает сайт Совета ЕС.

На шесть месяцев продлены санкции, которые действуют в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации. Решение принято по результатам оценки выполнения минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

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