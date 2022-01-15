УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за Путина

15 января 2022, 19:30
Прослушать новость
Остановить

Московский Спартак предложили выгнать из евротурниров.

путин, киркоров
На артистов РФ могут наложить санкции из-за Владимира Путина / kremlin.ru

Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский предложил ввести санкции против российских спортсменов, артистов и ученых.

Комментируя в интервью El Confidencial ультиматум РФ по вопросам безопасности он подчеркнул, что российские власти не хотят решать проблемы через взаимодействие с международными организациями, а стремятся лишь "контактировать с несколькими странами".

Депутат Европарламента уверен в том, что Запад должен "противостоять империализму и российской агрессии".

Для этого он предложил ввести дополнительные санкции, например против "знаменитостей, которые поддерживают Путина".

"Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и ученых, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий. Неприемлемо, что пока российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, московский Спартак играет в Мадриде. Мы открываем двери российским ученым, которые делают бомбы, что сбрасывают на Украину. Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина", — добавил Ващиковский.

Реклама

Читайте такжеОстановят ли санкции войну?

Напомним, ранее Евросоюз продлил еше на пол года жесткие экономические санкции против России из-за агрессии против Украины, сообщает сайт Совета ЕС.

На шесть месяцев продлены санкции, которые действуют в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации. Решение принято по результатам оценки выполнения минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

Читайте еще:

viber
новости России санкции против России Витольд Ващиковский
Сейчас вы просматриваете новость «В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная удача в деньгах и достаток весь год: кому из знаков зодиака привалит успех в год Тигра 2022Невероятная удача в деньгах и достаток весь год: кому из знаков зодиака привалит успех в год Тигра 2022 Будут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачейБудут купаться в деньгах уже в феврале: топ-4 знака с большой денежной удачей Назван идеальный напиток для чистки кишечника после праздниковНазван идеальный напиток для чистки кишечника после праздников Разобьет вам сердце: названы самые неверные женщины по знаку зодиакаРазобьет вам сердце: названы самые неверные женщины по знаку зодиака Что должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечерЧто должно быть на столе на Старый Новый год: 7 главных блюд на Щедрый вечер
19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за Путина

19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

Реклама
18:26

В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активностиВидео

18:00

Гороскоп на завтра, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

17:55

Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газаВидео

17:53

Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьВидео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополитаВидео

17:45

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

17:37

Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихииВидео

17:32

В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитойВидео

17:00

Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожарВидео

16:49

"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжению РФВидео

16:39

Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшиеВидео

16:33

"200 тыс. случаев в сутки, каждый 20-й больнице": врач дал прогноз по Дельтакрону в УкраинеВидео

16:23

Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеВидео

15:55

РФ боится ракет: в США предложили вооружить Украину БМП Bradley и ЗРК StingerВидео

15:30

В Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недельВидео

Реклама
15:29

Вторжение РФ и экологическая катастрофа в Украине: разведка объявила об утечке химикатов на Донбассе

15:24

США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - НуландВидео

15:14

Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причинаВидео

14:45

Харьковская полиция вызвала ветерана "Азова" на допрос по запросу РФ

14:34

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

14:18

Крушение Ан-26 под Чугуевом: обвиняемым в катастрофе грозит до 15 лет тюрьмыВидео

14:09

Посадили на тележку и повезли: под Харьковом врачи километр тянули пациента к машине скорой помощи

14:07

Мама и две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой областиВидео

14:01

Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера Дженоа

13:28

Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает

13:02

В школах Украины дети мерзнут в холодных классах: родители школьников пытаются решить проблему

12:58

Помидоры на треть, огурцы - в два раза: цены на овощи в Украине неумолимо растутВидео

12:48

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

12:25

Новые кибератаки России могут лишить украинцев света, тепла и денег – ReutersВидео

12:05

Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дняВидео

12:05

России нужна лицензия на возрождение СССРмнение

11:40

Чат с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером

11:38

ЦРУ тайно готовит украинские спецподразделения для отпора России — СМИВидео

11:34

Украину охватил ураган: сильный ветер до 70 км/час валил деревья, столбы и останавливал транспортВидео

10:56

27-летняя жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП в день его перехода в новый клуб

Реклама
09:40

Даже староста в Италии: жители села в Тернопольской области массово уехали на заработкиВидео

09:05

Срыв поставок газа в ЕС из-за вторжения РФ в Украину: СМИ объявили о планах США на возможный сценарий

09:00

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

08:18

Коронавирус в Украине входит в раж: за сутки опять обнаружили более 10 тысяч случаев зараженияВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 15 января 2022: Тельцам – деньги, Львам – удача, Девам – интриги недруговВидео

07:45

Отказ НАТО от выполнения ультиматума Москвы: как сработает угроза Запада "прищемить хвост" Путинумнение

07:37

В Белом доме заявили, что Путин должен выбрать либо санкции, либо деэскалациюВидео

07:10

Тройной удар по России и поддержка Украины: дипломат назвал Западу сценарий для борьбы с МосквойВидео

06:29

Россия неизбежно развалится, или Почему мечтам о восстановлении Российской империи не суждено сбытьсямнение

05:28

Провал ультиматума России и победа Запада: дипломат объяснил, как действовать УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять