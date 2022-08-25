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В Евросоюзе придумали, чем заменить "визовый бан" для россиян

25 августа 2022, 20:15

Запрет в первую очередь коснется российской "элиты", путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Евросоюз, Россия
В ЕС придумал чем заменить визовый бан для россиян / pixabay

Гражданам России, которые хотят получить краткосрочную визу для въезда в Евросоюз, нужно будет больше платить и проходить через дополнительную бюрократию, пишет издание Bloomberg.

Такое решение приняли в качестве компромисса для смягчения разногласий стран-членов Евросоюза.

Правительство Чехии предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе.

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Это позволит россиянам и белорусам по-прежнему подавать заявки на краткосрочный въезд, однако увеличит время обработки виз и повысит затраты с 35 евро до 80 евро.

"Получение европейской туристической визы - это привилегия, а не право человека", - заявила журналистам в Таллинне премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Она подчеркнула, что запрет в первую очередь коснется российской "элиты", путешествующей из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Это люди, которые имеют большее влияние на правящий режим", - объяснила Каллас.

Запрет выдачи виз россиянам

Отметим, что в Польше поддерживают дальнейшее введение санкции против государства-оккупанта и работают над тем, чтобы разработать механизм, позволяющий прекратить выдачу виз россиянам.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам перестали выдавать визы. В частности, это – Германия, Франция и Нидерланды.

Вавжик подчеркнул, что поэтому Польша самостоятельно работает над тем, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз россиянам.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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