В Германии придумали, как давить на РФ с помощью Северного потока-2

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сказала, как давить на Россию с помощью газопровода / Reuters

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Российская Федерация является очень конкретной угрозой для Запада, и об этом свидетельствуют агрессивные шаги России в отношении Украины.

Министр на видеоконференции сказала, что РФ все больше проявляет себя в качестве антидемократического противовеса западным странам и представляет собой самую непосредственную угрозу для стран-членов военно-политического блока НАТО, пишет DW.

Чиновница добавила, что не видит большого смысла в остановке строительства газопровода Северный поток-2, по которому "голубое топливо" из России будет поступать в ФРГ. По ее словам, вопрос транспортировки газа можно будет использовать для давления на российскую сторону.

"…важным рычагом давления может стать вопрос, будет ли по нему (по трубопроводу – Ред.) транспортироваться газ, и если да, то в каком объеме", – поделилась мнением министр.

Агрессия России против Украины – что нужно знать

В 2014 году РФ захватила украинский Крым, а позже пророссийские боевики взяли под контроль часть востока Украины и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Войска РФ вторглись на Донбасс и помогают боевикам.

В конце марта текущего года на Донбассе обострилась ситуация – боевики стали активнее обстреливать позиции украинских военных.

В этот же период стало известно, что Россия под видом учений стянула войска к восточной границе Украины и перебросила свежие силы в Крым. В Кремле утверждали, что никто не готовится к войне.

Ряд стран запада поддержали украинское государство. Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорила, что РФ перебросила войска к границе Украины, чтобы "спровоцировать реакцию".

Справка. Для строительства и эксплуатации Северного потока-2 создана компания Nord Stream 2 AG.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья через Балтийское море до Германии. Общая мощность трубопроводов составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство газопровода стартовало в 2018 году. Сроки завершения строительства не раз меняли.

Против Северного потока-2 выступили власти США и ввели санкции, а позже их расширяли.