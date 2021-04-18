В Германии назвали цель "игры" России у границ Украины

РФ стянула войска к украинской границе, чтобы добиться реакции, считают в Германии / Reuters

Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия стянула войска к восточной границе Украины не для того, чтобы внушить доверие, а хотела "спровоцировать реакцию".

ФРГ и украинская сторона вместе не поведутся на эту "игру России", рассказала министр во время переговоров в фонде Конрада Аденауэра, сообщает dpa-international.com.

Чиновница подчеркнула, что РФ является конкретной угрозой для безопасности Европы.

"Российское оружие и военные действия в центре Европы создали реальные угрозы", – заявила глава министерства.

Россия пошла на новые агрессивные шаги в отношении Украины в конце марта – стянула войска к восточным рубежам и перебросила свежие силы в захваченный Крым.

РФ утверждала, что ее войска проводят учения. Кремль заверял, что никто не готовится к войне.

В последние дни марта также обострился конфликт на Донбассе – пророссийские боевики стали чаще открывать огонь по позициям украинских военных.

В Украине считают, что российские власти хотят показать силу и создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.

Ряд западных стран выразили поддержку Украине и призвали РФ прекратить агрессивные действия.