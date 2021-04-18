В Германии назвали цель "игры" России у границ Украины

Россия создала реальные угрозы, отметила министр обороны Германии.
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия стянула войска к восточной границе Украины не для того, чтобы внушить доверие, а хотела "спровоцировать реакцию".
ФРГ и украинская сторона вместе не поведутся на эту "игру России", рассказала министр во время переговоров в фонде Конрада Аденауэра, сообщает dpa-international.com.
Чиновница подчеркнула, что РФ является конкретной угрозой для безопасности Европы.
"Российское оружие и военные действия в центре Европы создали реальные угрозы", – заявила глава министерства.
Россия пошла на новые агрессивные шаги в отношении Украины в конце марта – стянула войска к восточным рубежам и перебросила свежие силы в захваченный Крым.
РФ утверждала, что ее войска проводят учения. Кремль заверял, что никто не готовится к войне.
В последние дни марта также обострился конфликт на Донбассе – пророссийские боевики стали чаще открывать огонь по позициям украинских военных.
В Украине считают, что российские власти хотят показать силу и создать атмосферу давления во время переговоров по Донбассу.
Ряд западных стран выразили поддержку Украине и призвали РФ прекратить агрессивные действия.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".