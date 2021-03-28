В канадской библиотеке устроили резню: главные подробности и фото с места ЧП

Резня в Канаде случилась в субботу, задержан 20-летний парень.
В субботу, 27 марта, в городе Норт-Ванкувер в публичной библиотеке Линн Вэлли, которая находится возле торгового центра, злоумышленник с ножом ранил семь человек, одна пострадавшая умерла.
Подозреваемый задержан у торгового центра и находится под стражей, сообщает cbc.ca со ссылкой на сведения полиции.
Правоохранители поделились, что подозреваемому 20 лет, и он ранее общался с полицией.
Пострадавшие отправлены в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.
Один из свидетелей чрезвычайного происшествия утверждает, что у злоумышленника был необычный нож.
"...Я видел нож, он был очень большой…", – поделился мужчина.
Премьер-министр Канады в Twitter отреагировал на резню в библиотеке.
"Мое сердце сегодня в Норт-Ванкувере. Всем, кто пострадал от этого жестокого инцидента… – знайте, что все канадцы держат вас в своих мыслях и желают скорейшего выздоровления…", – написал чиновник.
- Справка. Норт-Ванкувер входит в агломерацию Большого Ванкувера, пишет Википедия. Город отделяет от Ванкувера залив Беррард.
- После переписи населения, проведенной в 2016 году, стало известно, что население Норт-Ванкувера составляет 53 тысячи человек.