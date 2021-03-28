В канадской библиотеке устроили резню: главные подробности и фото с места ЧП

В Канаде в результате резни в библиотеке погибла женщина / Reuters

В субботу, 27 марта, в городе Норт-Ванкувер в публичной библиотеке Линн Вэлли, которая находится возле торгового центра, злоумышленник с ножом ранил семь человек, одна пострадавшая умерла.

Подозреваемый задержан у торгового центра и находится под стражей, сообщает cbc.ca со ссылкой на сведения полиции.

Правоохранители поделились, что подозреваемому 20 лет, и он ранее общался с полицией.

Пострадавшие отправлены в больницу. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.

Один из свидетелей чрезвычайного происшествия утверждает, что у злоумышленника был необычный нож.

"...Я видел нож, он был очень большой…", – поделился мужчина.

В канадской библиотеке Линн Вэлли устроили резню / Reuters

Премьер-министр Канады в Twitter отреагировал на резню в библиотеке.

"Мое сердце сегодня в Норт-Ванкувере. Всем, кто пострадал от этого жестокого инцидента… – знайте, что все канадцы держат вас в своих мыслях и желают скорейшего выздоровления…", – написал чиновник.