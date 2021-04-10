В Минске нагло ответили на идею Кравчука о переносе площадки переговоров

Владимир Макей назвал слова Леонида Кравчука "смехотворными".
Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Беларуси в Польшу.
Он подчеркнул, что "вакханалия" вокруг этого заявления говорит о "нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске", передает Белта.
"Неважно, где будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат", - подчеркнул министр.
По его словам, предложение Кравчука является "смехотворным".
"Например: "Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, например, в Польше". Ха-ха-ха три раза. Я не знаю, откуда родом господин Кравчук, но, вы знаете, вот эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Более "нейтральной" страны, чем Польша, наверное, во всем мире не сыскать", - считает Макей.
Он добавил, что стороны переговоров должны быть заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса, а не в попытках обойти в том числе и Минские договоренности: "Не хотят они работать дальше - пожалуйста, пусть ищут другое место".
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Перенос переговоров по Донбассу из Минска:
- Ранее Леонид Кравчук заявил, что белорусский режим демонстрирует враждебную риторику в отношении Украины.
- По его словам, Беларусь не является гарантом предоставления нейтральной площадки, которая может обеспечить работу переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.
- Он добавил, что вопросы мира должны решаться в стране нейтральной, сегодня Беларусь не является нейтральной страной, подчеркнув, что переговоры могут пройти в другом государстве.