В Минске силовики жестко "зачистили" новую протестную акцию

Против протестующих применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
В Минске силовики разогнали участников протестной акции. При этом среди протестующих были пострадавшие.
Как сообщает Telegram-канал Нехта, правоохранители ликвидировали стихийный мемориал в память погибшего активиста Романа Бондаренко.
По данным Tut.by, в Минске оставались только отдельные немногочисленные цепочки людей с бело-красно-белыми флагами, открылись все закрытые ранее в воскресенье станции метро.
Во время Марша памяти Бондаренко произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Наша Нива. Стычки с силовиками произошла на "Площади перемен" в северной части белорусской столицы (протестующие назвали так один из дворов города, где был избит Бондаренко).
Против протестующих применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. На место происшествия прибыла скорая помощь.
После того, как силовики зачистили площадь, сотрудники коммунальных служб принялись ликвидировать народный мемориал в честь Романа Бондаренко.
По данным правозащитного центра Весна, во время сегодняшних протестных Маршей народовластия в Беларуси были задержаны более 500 человек. В то же время в Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что во время акций протеста в Беларуси были задержаны 15 журналистов.
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