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В Минске силовики жестко "зачистили" новую протестную акцию

15 ноября 2020, 17:41

Против протестующих применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Силовики задерживают протестующих в Минске / tut.by

В Минске силовики разогнали участников протестной акции. При этом среди протестующих были пострадавшие.

Как сообщает Telegram-канал Нехта, правоохранители ликвидировали стихийный мемориал в память погибшего активиста Романа Бондаренко.

По данным Tut.by, в Минске оставались только отдельные немногочисленные цепочки людей с бело-красно-белыми флагами, открылись все закрытые ранее в воскресенье станции метро.

Во время Марша памяти Бондаренко произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Наша Нива. Стычки с силовиками произошла на "Площади перемен" в северной части белорусской столицы (протестующие назвали так один из дворов города, где был избит Бондаренко).

Против протестующих применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы. На место происшествия прибыла скорая помощь.

После того, как силовики зачистили площадь, сотрудники коммунальных служб принялись ликвидировать народный мемориал в честь Романа Бондаренко.

По данным правозащитного центра Весна, во время сегодняшних протестных Маршей народовластия в Беларуси были задержаны более 500 человек. В то же время в Белорусской ассоциации журналистов сообщили, что во время акций протеста в Беларуси были задержаны 15 журналистов.

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.

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