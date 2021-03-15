В оккупированном Крыму назвали виновных в водной блокаде полуострова / УНИАН

Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. По его словам, ответственность лежит и на пятом президенте Петре Порошенко и нынешнем лидере страны Владимире Зеленском.

"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали в Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - заявил Константинов в комментарии РИА Новости.

Кроме того, по словам Константинова, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".

"Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы", — подчеркнул Константинов.

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