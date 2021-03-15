В оккупированном Крыму назвали виновных в водной блокаде полуострова

Экономический ущерб от перекрытия Северо-Крымского канала исчисляется миллиардами, заявили на полуострове, и назвали тех, кто несет ответственность за это.
Глава так называемого парламента оккупированного Россией Крыма Владимир Константинов назвал тех, кого считает виновными в водной блокаде полуострова, среди них – нынешние нардепы Украины Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. По его словам, ответственность лежит и на пятом президенте Петре Порошенко и нынешнем лидере страны Владимире Зеленском.
"Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. За ее организацией стоят бывшие крымские политики и бизнесмены, которые после воссоединения Крыма с Россией бежали в Украину. Это Андрей Сенченко, а также лидеры признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев", - заявил Константинов в комментарии РИА Новости.
Кроме того, по словам Константинова, ответственность лежит на президентах Украины — Петре Порошенко, с чьего согласия все было сделано, и Владимире Зеленском, "продолжающем начатый курс варварского отношения к крымчанам".
"Экономический ущерб (от перекрытия Северо-Крымского канала) исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы", — подчеркнул Константинов.
Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
- 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.