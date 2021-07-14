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В Париже прошел парад по случаю дня взятия Бастилии

14 июля 2021, 18:07

14 июля 1789 года во время Великой французской революции взяли штурмом крепость-тюрьму.

Бастилия
В Париже отмечают национальный праздник / Reuters

Сегодня, 14 июля, во Франции отмечают Национальный праздник по случаю 1789 года во время Великой французской революции взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилию. Военный парад прошел на Елисейских полях.

В торжестве приняли участие более четырех тысяч военных, свыше 200 единиц военной техники, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

На трибунах присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Нидерландов Марк Рютте, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Большая часть улиц, прилегающих к Елисейским полям, перекрыта для движения автомобилей. Дежурят усиленные наряды полиции.

"Знаешь, это как в "Диснейленде", надо отстоять очередь", - ответил отец своему сыну лет 5, который не мог дождаться прохода на главную авеню Парижа из-за тщательных обысков полицейских.

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Позже выяснилось, что Елисейские поля, длина которых около двух километров - от площади Согласия до Триумфальной арки, разделены на отрезки с заграждениями, сводно перемещаться по улице возможности нет. Это стало неприятным сюрпризом для тех зрителей, которые хотели продвинуться ближе к трибунам.

  • Бастилия
    Бастилия Reuters
  • Бастилия
    Бастилия Reuters
  • Бастилия
    Бастилия Reuters
  • Бастилия
    Бастилия Reuters
  • Бастилия
    Бастилия Reuters
  • Бастилия
    Бастилия Reuters
  • Бастилия
    Бастилия Reuters

Однако все могли насладиться уникальной картиной даже из дома. В небе над Парижем пролетела пилотажная группа Патруль де Франс, которая начертила флаг Франции.

Также над столицей Франции пронесся ховерборд Flyboard Air, на котором пролетел его изобретатель Франки Запата.

Бастилия - что об этом пишет Википедия:

Бастилия - это крепость и государственная тюрьма под Парижем, которая была возведена в 1382 году. В XIV-XVII веках она была укреплением на подступах к столице, а тюрьмой она была, как правило, для политических заключенных. Бастилия пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Считается, что в этот день началась Великая французская революция.

праздник Франция Париж
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