В правительстве США обсуждают возможность досрочного отстранения Трампа от власти

Президентские полномочия могут передать вице-президенту Майклу Пенсу / Reuters

На фоне беспорядков в Вашингтоне, которые привели к штурму здания Конгресса и гибели четырех людей, члены правительства США обсуждают возможность досрочного отстранения действующего президента Дональда Трампа и передачу полномочий вице-президенту Майклу Пенсу.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на собственные источники, окончательное решение о возможном отстранении Трампа пока еще не было принято, и такие планы находятся лишь на стадии обсуждения. С Майком Пенсом эта тема не обсуждалась.

Отстранение Дональда Трампа от власти может произойти на основании 25-й поправки к Конституции США. Она предусматривает возможность этого в случае недееспособности главы государства.

Как известно, президентский срок Трампа истекает 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена.

Справка. Двадцать пятая поправка к Конституции США вступила в силу 23 февраля 1967 года. Ею определяется порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий президента (президентом становится вице-президент), передает Википедия.

Благодаря двадцать пятой поправке в 1973 году Джеральд Форд стал вице-президентом после добровольной отставки Спиро Агню. Кандидатуру Форда внес в Сенат президент Ричард Никсон.

Через год, после добровольной отставки самого Никсона, Джеральд Форд стал президентом США — первым и до сих пор единственным, не избранным на эту должность всеобщим голосованием ни как президент, ни как вице-президент.

Тем временем член Палаты представителей США Ильхан Омара сообщила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

"Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу", — написала она в Twitter.

В соответствии с Конституцией США, процедуру импичмента президента должна инициировать Палата представителей. В числе оснований для отстранения президента от должности — серьезные правонарушения, включая государственную измену. После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить Сенат.

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