В РФ беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблока

В ночь на 25 марта в Россию пришла "бавовна" - на трансформаторной подстанции Новочеркасской Государственной районной электростанции произошел пожар. Перед этим местные жители сообщили о звуках полета дронов над областью, их было не меньше десяти.
Крупная электростанция на юге России, вероятно, атакована дронами. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.
"Местные жители насчитали несколько взрывов. На данный момент в работе находится три энергоблока", - пишет Telegram-канал "Это Ростов".
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС "произошло возгорание". Оно уже ликвидировано.
"Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", - написал Голубев в Telegram.
Тем временем российские Telegram-каналы сообщают, что, по словам местных жителей, станцию атаковали беспилотники. Звуки двигателей, похожих на БПЛА, и взрывы прозвучали около 03:00. Их было слышно в микрорайоне Донского, станицы Кривянской и Заплавской.
Смотрите видео - Взрывы и пожар на Новочеркасской ГРЭС:
Справка. Новочеркасская ГРЭС — тепловая электрическая станция в микрорайоне Донской города Новочеркасска Ростовской области Южного федерального округа РФ, пишет Википедия.
Является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающим электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть области. Входит в состав ПАО "ОГК-2".
В Минобороны страны-агрессора РФ заявили об атаке дронов.
"Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Что такое "бавовна"
Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.
Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".
Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".
"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.
"Бавовна" в России
В ночь на 23 марта в Самарской области России прогремели взрывы - на Новокуйбышевском НПЗ вспыхнул пожар. По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.
В ночь на 17 марта Служба безопасности Украины совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ атаковала дронами Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России. Был зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью.
Издание Financial Times писало о том, что США якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.
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