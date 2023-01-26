В РФ с геройскими почестями похоронили зэка, по пьяни расстрелявшего трех случайных людей

Примечательно, что на похоронах оккупанта после молитвы прозвучал гимн России.

Ликвидированный оккупант / vot-tak.tv

В России мужчина, который расстрелял троих незнакомых ему людей, стал "героем". Он был ликвидирован на войне в Украине, после чего похоронен с почестями.

На похоронах осужденного бойца ЧВК Вагнера Александра Ситавичуса было около 100 человек, пишет "Вот так".

В ЧВК Вагнер его завербовали еще зимой 2020 года. После вступления в ряды убийц его прошлые преступления решили оправдать. Якобы у казака "не выдержали нервы": дало знать о себе "выпитое под Новый год", и пошел атаман со своим другом "решать вопросы с этническими бандитами, кошмарившими в 2017 году всю станицу Ладожскую, с оружием в руках".

По официальным данным, Александр Ситавичус был ликвидирован в Украине 20 декабря 2022 года под Бахмутом. Он был снайпером.

Примечательно, что на похоронах оккупанта после молитвы прозвучал гимн России. Затем юнармейцы, стоявшие в почетном карауле, дали троекратный оружейный салют.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

Вам может быть интересно: