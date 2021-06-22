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В России медведь напал на туристов: погиб подросток, есть пострадавший

22 июня 2021, 07:07
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Что именно произошло, пока неизвестно. Однако, как сообщается, жертвой нападения животного стал парень в возрасте шестнадцати лет.

медведь
В России медведь напал на туристическую группу / Фото pixaby

В Красноярском крае России медведь напал на туристическую группу. По предварительной информации, погиб подросток, еще один человек травмирован.

Инцидент произошел в национальном парке Ергаки поздним вечером в районе местечка Медвежье озеро, передает ТАСС. В этом месте находилась туристическая группа из 13 человек.

Что именно произошло, пока неизвестно, однако, как сообщается, жертвой нападения животного стал подросток в возрасте шестнадцати лет. Известно, что погибший не был туристом — он неофициально подрабатывал носильщиком.

Сейчас туристическую группу выводят с маршрута спасатели: им предстоит преодолеть расстояние в 8 км.

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту нападения животного на людей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа

Как сообщал Главред, в карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления в цирке-шапито.

В поселке Рыбачий на Камчатке российские военные жестоко застрелили медведицу с медвежонком, которые забрались на подводную лодку.

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