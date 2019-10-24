Медведь напал на дрессировщика цирка-шапито прямо во время выступления

Сначала "Михалыч" выполнял команды артиста / скриншот

Пока Украина хоть и медленно, но все же движется к тому, чтобы запретить использование животных в цирковых выступлениях, в России продолжают издеваться над животными. Иногда за это приходится поплатиться.

В карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления в цирке-шапито. На видео, опубликованном каналом Рен-ТВ, видно, как животное сначала выполняет все команды, но спустя несколько секунд неожиданно нападает на дрессировщика. Зверь валит дрессировщика на землю и накрывает его своим телом.

Медведь напал на дрессировщика / скриншот

При этом второй дрессировщик начинает жестоко бить медведя ногами, а потом использует электрошокер. Стоит отметить, что зрительный зал не был защищен специальной решеткой.

Напомним, в сентябре 2019 года впервые в Украине суд запретил использовать животных в цирке - такое решение принял Окружной административный суд Одессы.

Как сообщал Главред, ранее в Белой Церкви Киевской области во время представления в цирке Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей.