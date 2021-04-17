В России против Моргенштерна завели дело: стала известна позиция рэпера

Моргенштерну грозит административный штраф, узнали журналисты / instagram.com/morgen_shtern

В России против рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) возбуждено административное дело за пропаганду наркотических веществ. Адвокат артиста Сергей Жорин подтвердил факт начала дела и раскрыл позицию своего подзащитного.

Дело против Моргенштерна возбудило Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения источника.

По данным агентства, против рэпера возбудили дело из-за клипов Family и Розовое вино-2.

"...Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы...", – отмечается в материале.

Против Моргенштерна начато дело по ч. 1 ст. 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Рэперу грозит наказание в виде административного штрафа в сумме до 1 млн рублей.

Жорин заявил, что Моргенштерн не признает свою вину.

"…В этой связи назначен комплекс экспертиз, в том числе лингвистическая, которая и определит, есть ли пропаганда или ее нет…", – сказал юрист.

В последние дни марта в Генпрокуратуру России обратилась Лига безопасного Интернета и попросила проверить, не пропагандирует ли Моргенштерн наркотики в детской среде.

Клипы Моргенштерна Розовое вино-2 и Family вышли в марте текущего года. Видеоработы были снята вместе с рэпером Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Справка. Алишер Валеев родился в Уфе (Башкортостан, Россия) 17 февраля 1998 года, пишет Википедия. Стал популярным благодаря пародийном шоу на YouTube под названием #ИзиРеп.