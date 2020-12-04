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Российский Моргенштерн против украинского Монатика: почему украинцы до сих пор слушают музыку РФ

Анастасия Кучкина

журналист

4 декабря 2020, 15:25

Главред разбирался, почему российская музыка больше по душе украинцам, нежели своя.

Моргенштерн
Песни российского рэпера Моргенштерна оказались в десятке самых прослушиваемых украинцами треков / Concert

Видеохостинг Youtube и интернет-сервис потокового аудио Spotify опубликовали свои списки самых популярных в Украине клипов и песен 2020 года, согласно которым украинцы в этом году отдавали предпочтение российским поп-исполнителям вместо украинских.

Главред разбирался, почему российская музыка больше по душе украинцам, нежели своя.

Моргенштерн обогнал Монатика и Веру Брежневу

Согласно опубликованному списку Youtube, в первой десятке среди просматриваемых украинцами клипов не оказалось ни одной песни на украинском языке. Попал в десятку, хоть и первым с конца лишь один трек украинских исполнителей Димы Монатика и Веры Брежневой (которая с начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму не только активно выступает в РФ, но и живет) на их общую русскоязычную песню "Вечериночка". Еще одно исключение – песня дуета Artik & Asti, украинцев по происхождению, но работающих и проживающих в России несколько последних лет.

В остальном список топ-просматриваемых видео полностью состоит из клипов российских исполнителей.

Рейтинг самых популярных в Украине клипов 2020 на Youtube

  1. Клава Кока & Niletto — Краш (official video)
  2. Little Big — Hypnodancer (Official Music Video)
  3. Artik & Asti — Девочка танцуй (Official Video)
  4. Mia Boyka & Егор Шип — Пикачу
  5. Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020
  6. Morgenshtern & Элджей — Cadillac (слив клипа, 2020)
  7. Dabro — Юность (Official video)
  8. Morgenshtern & Тимати — El Problema (Prod. Slava Marlow) [Премьера Клипа, 2020]
  9. Баста & Zivert — неболей
  10. Monatik & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Недалеко ушел и список аудиосервиса Spotify, где в пятерке самых популярных исполнителей для украинской аудитории не оказалось ни одного представителя украинского шоу-бизнеса - украинцы активно слушали российских хип-хоп и поп-исполнителей, таких как kizaru (исполнитель родом из Санкт-Петербурга, сейчас проживает в Барселоне), MORGENSHTERN, ЛСП, Скриптонит и белорусского Макса Коржа.

Топ от Spotify, основанный на предпочтениях украинской аудитории

  1. kizaru
  2. MORGENSHTERN
  3. Скриптонит
  4. Макс Корж
  5. ЛСП

    Пытаются угодить всем

    Отметим, что на протяжении пяти последних лет, в связи с агрессией России на Донбассе и оккупацией Крыма, в Украине постепенно внедрялись различные запретные меры в отношении представителей российского шоу-бизнеса. Так, в 2015 году в Украине приняли закон "О защите информационного пространства Украины", согласно которому был введен запрет на показ российских фильмов и сериалов.

    В 2016 году к запрету фильмов добавились и квоты на украиноязычную музыку на украинском радио, которые также увеличили долю звучания украинских песен в эфире радиостанций. Но, несмотря на это, украинские песни любить больше у нас не стали.

    Непопулярность творчества отечественных исполнителей у украинцев эксперты, опрошенные Главредом, объясняют рядом факторов.

    Музыкальный обозреватель Игорь Панасов отмечает, что нынешние рейтинги стали худшими для украинских исполнителей с 2013 года, когда их впервые стали публиковать. Во многом в этом году свою роль сыграл и затяжной карантин из-за коронавируса, когда украинские певцы не только были вынуждены отменить большинство запланированных концертов, но и заморозить работу над новыми проектами.

    "2020 год сильно ударил по позициям украинского шоу-бизнеса, и это также сказалось на итогах. В российском шоубизе больше денег, поэтому они легче переносят карантин. Кроме того, хитовые украинские проекты в этом году, такие как клип The Hardkiss - Кобра, или мюзикл MONATIK – Ритм вышли лишь осенью и не успели набрать конкурентное количество просмотров, чтобы попасть в рейтинг", - объяснил Панасов, отметив, что в рейтинге украинцы оказались в меньшинстве, так как в этом году впервые в список не вошли его завсегдатаи – группа Время и Стекло, которая несколько месяцев назад объявила о распаде группы.

    Продюсер, специалист по архитектуре и созданию личного бренда Денис Путинцев соглашается с коллегой и уточняет, что украинские артисты проигрывают, потому что пытаются заниматься творчеством в то время, когда российский шоу-бизнес преследует конкретную цель - заработок.

    "В России - это чистый маркетинг и бизнес. Яркий тому пример - Моргенштерн. Российские производители музыкального контента чётко понимают, для кого они это делают – они никого не учат, а просто зарабатывают на этом деньги, в отличие от Украины, где у наших исполнителей в голове просветительство", - говорит он.

    Кроме того, по мнению Путинцева, в Украине все ещё пытаются повторять то, что хорошо "заходит" в России, что неправильно, так как украинским музыкантам нужно давно смотреть не на то, что хорошо работает и продается на российском рынке, а брать во внимание европейские и мировые тренды. "Безусловно, и российский рынок копирует европейский. Но они правильно это делают, с учётом своих реалий. А мы пытаемся угодить всем. И в итоге не угождаем никому", - подчеркнул Путинцев.

    Квоты не сработали

    Однако, по словам Панасова, главной причиной отсутствия украинских исполнителей в подобных рейтингах в том, что в Украине до сих пор не сформирована культура массового внимания и уважения к собственной музыке и культуре, ведь в Украине родители в большинстве случаев не прививают детям к украинской песне.

    Разделяет мнение эксперта и украинская писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой, которая признает, что и сама ранее, еще задолго до введения квот, и сама слушала российских Газманова и Киркорова и, осознанно перейдя на украинский язык и отказавшись от российских песен, также, как и нынешняя молодежь, плохо воспринимала украинскую музыку.

    "Сейчас очень массово происходит русификация молодежи. Молодежь, несмотря на принятие закона об украинском языке, (что само по себе было запоздалым действием), все равно сидит в русскоязычных социальных сетях и слушает музыку на русском языке - то есть, на том языке, который им ближе. Я считаю, что такая ситуация с русскими песнями - это результат большого пробела в гуманитарной политике. Мы должны больше популяризировать украинскую музыку, а вместо этого мы пустили это на самотек. У нас никто этим не занимался с начала независимости - ни популяризацией украинской музыки, ни вообще украинской культуры. А это нужно начать делать еще вчера и не останавливаться. То, что у нас висят таблички на улицах на украинском, еще ничего не значит - молодежь выбирает ту музыку, которая царит в их среде. И она, к сожалению, русскоязычная", - говорит Ницой.

    Продюсер, предприниматель в сфере шоу-бизнеса, основатель украинской компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский убежден, что чарты Youtube должны стать очередным сигналом власти, которой необходимо удержать их основную целевую аудиторию – молодежь. "Youtube - это не весь окружающий нас мир с проживающими в нем людьми. Есть радио, соцсети, пиратское, мобильное потребление музыкального контента, есть даже развитый бытовой обмен. В этом мире много разных людей разного возраста, с разными потребительскими привычками, уровнем жизни и разными культурными запросами. Но не обратить на него внимание - также вредно, как и переоценивать его. Здесь можно и нужно говорить только о государственной политике и промежуточном ее этапе, где мы можем сделать выводы, что сделанных в течение 6-ти лет усилий для развития национального музыкального рынка, украинской песни, современной музыкальной культуры, возрождения национального контекста, создания конкурентной музыкальной продукции, борьбы за украинского потребителя – недостаточно. И очевидно, учитывая динамику роста окружающей нас музыкальной экономики РФ, Украина обязана оперативно создавать новую повестку дня в отношении не только музыкального бизнеса, но и всей молодежной политики", - указал продюсер на своей странице в Фейсбуке.

    новости шоу бизнеса Моргенштерн
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