Российский Моргенштерн против украинского Монатика: почему украинцы до сих пор слушают музыку РФ

Песни российского рэпера Моргенштерна оказались в десятке самых прослушиваемых украинцами треков / Concert

Видеохостинг Youtube и интернет-сервис потокового аудио Spotify опубликовали свои списки самых популярных в Украине клипов и песен 2020 года, согласно которым украинцы в этом году отдавали предпочтение российским поп-исполнителям вместо украинских.

Главред разбирался, почему российская музыка больше по душе украинцам, нежели своя.

Моргенштерн обогнал Монатика и Веру Брежневу

Согласно опубликованному списку Youtube, в первой десятке среди просматриваемых украинцами клипов не оказалось ни одной песни на украинском языке. Попал в десятку, хоть и первым с конца лишь один трек украинских исполнителей Димы Монатика и Веры Брежневой (которая с начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму не только активно выступает в РФ, но и живет) на их общую русскоязычную песню "Вечериночка". Еще одно исключение – песня дуета Artik & Asti, украинцев по происхождению, но работающих и проживающих в России несколько последних лет.

В остальном список топ-просматриваемых видео полностью состоит из клипов российских исполнителей.

Недалеко ушел и список аудиосервиса Spotify, где в пятерке самых популярных исполнителей для украинской аудитории не оказалось ни одного представителя украинского шоу-бизнеса - украинцы активно слушали российских хип-хоп и поп-исполнителей, таких как kizaru (исполнитель родом из Санкт-Петербурга, сейчас проживает в Барселоне), MORGENSHTERN, ЛСП, Скриптонит и белорусского Макса Коржа.

Топ от Spotify, основанный на предпочтениях украинской аудитории kizaru MORGENSHTERN Скриптонит Макс Корж ЛСП

Пытаются угодить всем

Отметим, что на протяжении пяти последних лет, в связи с агрессией России на Донбассе и оккупацией Крыма, в Украине постепенно внедрялись различные запретные меры в отношении представителей российского шоу-бизнеса. Так, в 2015 году в Украине приняли закон "О защите информационного пространства Украины", согласно которому был введен запрет на показ российских фильмов и сериалов.

В 2016 году к запрету фильмов добавились и квоты на украиноязычную музыку на украинском радио, которые также увеличили долю звучания украинских песен в эфире радиостанций. Но, несмотря на это, украинские песни любить больше у нас не стали.

Непопулярность творчества отечественных исполнителей у украинцев эксперты, опрошенные Главредом, объясняют рядом факторов.

Музыкальный обозреватель Игорь Панасов отмечает, что нынешние рейтинги стали худшими для украинских исполнителей с 2013 года, когда их впервые стали публиковать. Во многом в этом году свою роль сыграл и затяжной карантин из-за коронавируса, когда украинские певцы не только были вынуждены отменить большинство запланированных концертов, но и заморозить работу над новыми проектами.

"2020 год сильно ударил по позициям украинского шоу-бизнеса, и это также сказалось на итогах. В российском шоубизе больше денег, поэтому они легче переносят карантин. Кроме того, хитовые украинские проекты в этом году, такие как клип The Hardkiss - Кобра, или мюзикл MONATIK – Ритм вышли лишь осенью и не успели набрать конкурентное количество просмотров, чтобы попасть в рейтинг", - объяснил Панасов, отметив, что в рейтинге украинцы оказались в меньшинстве, так как в этом году впервые в список не вошли его завсегдатаи – группа Время и Стекло, которая несколько месяцев назад объявила о распаде группы.

Продюсер, специалист по архитектуре и созданию личного бренда Денис Путинцев соглашается с коллегой и уточняет, что украинские артисты проигрывают, потому что пытаются заниматься творчеством в то время, когда российский шоу-бизнес преследует конкретную цель - заработок.

"В России - это чистый маркетинг и бизнес. Яркий тому пример - Моргенштерн. Российские производители музыкального контента чётко понимают, для кого они это делают – они никого не учат, а просто зарабатывают на этом деньги, в отличие от Украины, где у наших исполнителей в голове просветительство", - говорит он.

Кроме того, по мнению Путинцева, в Украине все ещё пытаются повторять то, что хорошо "заходит" в России, что неправильно, так как украинским музыкантам нужно давно смотреть не на то, что хорошо работает и продается на российском рынке, а брать во внимание европейские и мировые тренды. "Безусловно, и российский рынок копирует европейский. Но они правильно это делают, с учётом своих реалий. А мы пытаемся угодить всем. И в итоге не угождаем никому", - подчеркнул Путинцев.

Квоты не сработали

Однако, по словам Панасова, главной причиной отсутствия украинских исполнителей в подобных рейтингах в том, что в Украине до сих пор не сформирована культура массового внимания и уважения к собственной музыке и культуре, ведь в Украине родители в большинстве случаев не прививают детям к украинской песне.

Разделяет мнение эксперта и украинская писательница, педагог, общественный деятель Лариса Ницой , которая признает, что и сама ранее, еще задолго до введения квот, и сама слушала российских Газманова и Киркорова и, осознанно перейдя на украинский язык и отказавшись от российских песен, также, как и нынешняя молодежь, плохо воспринимала украинскую музыку.

"Сейчас очень массово происходит русификация молодежи. Молодежь, несмотря на принятие закона об украинском языке, (что само по себе было запоздалым действием), все равно сидит в русскоязычных социальных сетях и слушает музыку на русском языке - то есть, на том языке, который им ближе. Я считаю, что такая ситуация с русскими песнями - это результат большого пробела в гуманитарной политике. Мы должны больше популяризировать украинскую музыку, а вместо этого мы пустили это на самотек. У нас никто этим не занимался с начала независимости - ни популяризацией украинской музыки, ни вообще украинской культуры. А это нужно начать делать еще вчера и не останавливаться. То, что у нас висят таблички на улицах на украинском, еще ничего не значит - молодежь выбирает ту музыку, которая царит в их среде. И она, к сожалению, русскоязычная", - говорит Ницой.