Новый альбом и коллаборация - что за ВечерИночка у Веры Брежневой

ВечериНочка - Monatik и Вера Брежнева / Пресс-служба

Российская певица Вера Брежнева порадовала поклонников сразу несколькими новшествами в июне - альбомом и коллаборацией с украинским исполнителем.

11 июня Вера Брежнева представила свой новый альбом V, в котором были также песни, записанные еще до карантина. Среди них новый хит начала лета - ВечериНочка, записанный с Дмитрием Монатиком.

Клип был снят еще до карантина, и, как и песня, сделан в стиле вечеринки.

За танцы на празднике Monatik и Веры Брежневой отвечал Денис Стульников. Клип создавала команда мультиартиста, покорившая весь мир - режиссер Таню Муиньо и оператор Никита Кузьменко, стилизацию образов разрабатывала Ольга Жижко.

ВечериНочка - Monatik и Вера Брежнева смотреть онлайн / Пресс-служба

Видео совместного клипа на коллаборацию ВечериНочка опубликовал у себя на Youtube Monatik.

"У нас получилось очень крутое и необычное видео! Нереальная локация, люди, музыка! На площадке было жарко, а настроение - праздник, и я уверена, нам удалось передать этот вайб! После длительной самоизоляции, всем нужна классная ВечериНочка", - сообщила Вера Брежнева.

Поклонникам песня очень понравилась - в комментариях преимущественно позитивные отзывы.

Monatik & Вера Брежнева - ВечериНочка смотреть онлайн новый клип:

Monatik & Вера Брежнева ВечериНочка - текст

Тихие слова, линии твоих губ

Кругом голова, самый громкий звук

Все твои друзья также, как вчера

Ведут себя никак, так совсем нельзя

Да, ты совсем одна среди зависти подруг

Кругом голова, самый громкий звук

Ты совсем как я — двигаешься в такт

А твои друзья ведут себя никак

Вечериночка, вечериночка

Ребята танцуют, хоть не умеют

Вечериночка, вечериночка

Хотела бы верить, хотел бы поверить

Что мы с тобой навсегда

Что мы с тобой не вода

Что мы с тобой навсегда

Что мы с тобой не вода

Что мы с тобой навсегда

Что мы с тобой не вода

Что мы с тобой навсегда рядом

Что все слова не вода

Падай

Синий стробоскоп сверкает нам с тобой

Даже гороскоп нам предсказал любовь

Кругом голова, здесь самый громкий звук

Тихие слова, шепотом твоих губ

Мы еще нули, нам еще нельзя

Ведут себя никак все твои друзья

Вечериночка, вечериночка

Ребята танцуют, хоть не умеют

Вечериночка, вечериночка

Хотела бы верить, хотел бы поверить

Что мы с тобой навсегда

Что мы с тобой не вода

Что мы с тобой навсегда, да

Что мы с тобой не вода

Что мы с тобой навсегда

Что мы с тобой не вода, да

Что мы с тобой навсегда рядом

Что все слова не вода

Падай

Этот вечер забирает всех под стробоскоп

Здесь есть работа для …

Каждый бодр и лодырей нет

С нами стерты все грани, забыли про "стоп"

Простые движения, даже все неумелые

Приобретают уверенность

И разрывают танцпол, ведь с нами Вера!

В меру хотел, но нельзя отойти

Нельзя обойти, это место — реальный магнит

Манит, манит и точка

Вечериночка

Эй, Вера, ты покажи им, как надо двигаться

Вера, эй

Давай, устроим им вечериночку, Вера

И даже солнце провожая

Мне все равно тепло с тобой

Мне все равно светло с тобой

Это вечериночка

Холодный воздух согревая

Все равно на мнения

Танцую что умею я

Вечериночка

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