Легенда рока Pain приезжают в Киев с концертом в 2021

Фанаты рока обожают группу Pain благодаря главному рингтону 2000-х – песне Shut Your Mouth. Кроме того, фронтмен и основатель группы Петер Тгтрен известен тем, что создал еще много музыкальных проектов.

После вынужденной разлуки с фанатами в 2020 году, Pain таки отправляются в музыкальный тур в начале 2021, чтобы напомнить, что такое настоящая взрывная энергия музыки. Pain выступит в Киеве в марте.

Концерт состоится 13 марта 2021 в клубе Atlas.

Напомним, этот проект начинался как хобби музыканта Петера Тегтгрена, который решил совместить хэви-метал с музыкой электро-индастриала, но с годами стал одним из самых влиятельных явлений в жанре металла.

Основатель группы Петер Тегтгрен – шведский музыкант, композитор, мультиинструменталист и продюсер. Он создал еще многие проекты, но работа над Lindemann заняла у него особо много времени.

Тегтгрен в шутку называл Lindemann "ребенком Rammstein и PAIN, или по крайней мере миксом вокала Rammstein и музыки Pain".

Собственно, Линдеманн и Петер Тегтгрен познакомились в Стокгольме, где их познакомили музыканты Clawfinger еще в 2000 году. Сначала они планировали лишь одну-две песни, но творческий процесс затянул их настолько, что они не смогли остановиться. В 2015 году вышел сначала сингл Praise Abort, а затем и дебютный альбом супергруппы Skills in Pills.

Все записи производитись на студии Тегтгрена – The Abyss Studio.

Первый одноименный альбом Pain вышел в '97 году, а уже начиная со второго, все пластинки проекта попадали в музыкальные чарты Швеции. В 1998 и 2008 годах Pain откатали туры с финскими легендами Nightwish.

В 2002 вышла пластинка Nothing Remains the Same, которая привлекла к группе немало внимания, прежде всего кавер-версией песни The Beatles Eleanor Rigby". Альбом Dancing with the Dead вышел в 2005 году и был в значительной степени посвящен околосмертным переживаниям Тегтгрена, который пережил остановку сердца во время записи.

Билеты на Pain 2021 в Киеве уже в продаже от 890 грн.

