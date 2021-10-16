В США временно перестали делать подросткам прививки вакциной Moderna: в чем причина

Ранее от вакцины Moderna отказались в четырех европейских странах / Reuters

В США временно остановили использование препарата Moderna для вакцинации против коронавируса людей до 18 лет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проверяет причины возникновения редких ишемических нарушений у молодых парней преимущественно после прививки второй дозой, передает Reuters.

Регулирующий орган зафиксировал нарушения нормальной работы сердца по сравнению с использованием вакцины Pfizer.

Также на решение американского регулятора повлиял и отказ Европы от вакцинации препаратом Moderna на время дополнительных исследований. Сама фармкомпания обратилась в FDA для получения официальной информации. Им пообещали, что проверка будет проведена в максимально быстрые сроки.

Читайте такжеЛюди могут получить "сверхчеловеческий" иммунитет к COVID-19: ученые рассказали, как это сделатьПри этом представители Управления подчеркнули, что польза от прививок против коронавируса перевешивает любые риски, и темпы вакцинации не могут быть сбавлены.

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Как сообщал Главред, сразу в четырех европейских странах – Швеции, Дании, Финляндии и Исландии - прекратили колоть вакцину от коронавируса компании Moderna молодым людям моложе 30 лет.

Причиной отказа от вакцины Moderna назвали возросший риск побочных эффектов, таких как миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца). Симптомами этого состояния может быть усталость, прерывистый пульс, жар, боль в груди и при глубоком вдохе.

К слову, эту же вакцину используют и в Украине - ею привиты более миллиона человек.