"Война против Украины надолго": Песков собрал тайную вечеринку в Москве для кремлевской элиты - СМИ

Песков прекратил оптимизм кремлевских элит, заявив, что война надолго.

Песков, Путин / УНИАН, Кремль

Спикер президента-диктатора России Владимира Путина Дмитрий Песков в Москве провел тайную вечеринку.

Как пишет Guardian, она тайном "собрании для кремлевской элите он сказал, что война против Украины будет продолжаться долго.

По словам журналистов, это устроило не всех собравшихся. Два кремлевских чиновника, присутствовавших на праздновании заявили, что в конце декабря 2022 года Песков собрал у себя на квартире узкий круг представителей кремлевской элиты.

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"Они выпивали в конце года и говорили тосты с пожеланием мира и возвращения к привычной жизни", - пишут журналисты.

Однако Песков прекратил оптимизм кремлевских элит, заявив, что война надолго.

"Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу. Все станет гораздо сложнее. Это займет очень много времени", — заявил Песков.

Такое заявление якобы разозлило многих присутствующих, которые надеялись на завершение войны против Украины.

"Было неприятно слушать его выступление. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами, и мы должны готовиться к долгосрочной перспективе", — заявил анонимный источник в Кремле.

Британские журналисты считают, что Путин готовит население России к "бесконечной войне" против Украины.

Преступления РФ

Европейский парламент 19 января проголосовал за резолюцию с призывом немедленно создать трибунал по расследованию преступлений страны-агрессора России и ее пособника Беларуси против Украины.

Евродепутаты призвали начать расследование не только против главы Кремля Владимира Путина, но и председателя Беларуси Александра Лукашенко.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в интервью Главреду сказал, что создание трибунала над Путиным и Лукашенко зависит от политической воли руководителей стран Европы.

По мнению дипломата, в случае запуска трибунала двум диктаторам придется далеко бежать или исчезнуть.

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предположила, что трибунал над Россией может заработать уже летом. Как заявила чиновник, страны Большой семерки работают над этим вопросом и изучают механизмы запуска инициативы.

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