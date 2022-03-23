Войска РФ не окружили Киев, а Украина уже переходит в наступление – США

Армия Украины на ряде участков переходит в контрнаступление / Макс Левин

Силам обороны Украины удается не только успешно обороняться, но и переходить в наступление на отдельных участках. Вашингтон не видит поводов говорить об окружении Киева вражескими войсками и не наблюдает серьезных передвижений противника. Россияне вынуждены перестраиваться в районе Николаева из-за эффективных действий украинцев. ВСУ могут и стремятся вернуть захваченные территории. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, войска Украины помимо успехов в обороне на определенных участках переходят и в наступление.

По словам представителя ведомства Джона Кирби, в США не видят признаков окружения Киева российскими войсками и не наблюдают значительных изменений в передислокации военных подразделений РФ.

Кроме того, в Минобороны добавили, что из-за успешных действий украинских войск оккупантам пришлось перестраиваться в районе Николаева.

"Мы видим, что теперь украинские войска могут и хотят вернуть территории, которые захватили русские", - подчеркнул Джон Кирби.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что боевая мощь армии России снизилась до 90% после того, как российские войска пошли на военное вторжение на территорию Украины. Вражеские подразделения несут потери, но у россиян еще есть резервы.