Войска РФ не окружили Киев, а Украина уже переходит в наступление – США

Грамотные действия ВСУ привели к тому, что оккупанты в районе Николаева вынуждены перестраиваться, сказали в Пентагоне.
Силам обороны Украины удается не только успешно обороняться, но и переходить в наступление на отдельных участках. Вашингтон не видит поводов говорить об окружении Киева вражескими войсками и не наблюдает серьезных передвижений противника. Россияне вынуждены перестраиваться в районе Николаева из-за эффективных действий украинцев. ВСУ могут и стремятся вернуть захваченные территории. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Как сообщает пресс-служба Пентагона, войска Украины помимо успехов в обороне на определенных участках переходят и в наступление.
По словам представителя ведомства Джона Кирби, в США не видят признаков окружения Киева российскими войсками и не наблюдают значительных изменений в передислокации военных подразделений РФ.
Кроме того, в Минобороны добавили, что из-за успешных действий украинских войск оккупантам пришлось перестраиваться в районе Николаева.
"Мы видим, что теперь украинские войска могут и хотят вернуть территории, которые захватили русские", - подчеркнул Джон Кирби.
Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что боевая мощь армии России снизилась до 90% после того, как российские войска пошли на военное вторжение на территорию Украины. Вражеские подразделения несут потери, но у россиян еще есть резервы.