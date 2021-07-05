"Все плывет и летит": в Сочи ураган сносит все на своем пути

В Сочи свирепствует непогода

В российском Сочи одновременно свирепствует ливень и сильный ветер. Известно, что из-за падения дерева погиб человек, сообщает Facebook администрации Сочи.

Непогода в городе свирепствовала еще с 4 июня. Предварительно известно, что она повалила 34 дерева.

На улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое.

"Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался",– рассказали в администрации города.

В течение ближайших суток, 5 июля, метеорологи прогнозируют сильный ветер, осадки и подъем уровня рек. Издание Mash пишет, что Сочи плывет и летит одновременно. Ведь ураганный ветер сносит все, что плохо пристроено, остальное заливает вода.

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"Все пляжи и национальный парк закрыты, экскурсии не проводятся, купание запрещено",– пишет издание.

Спасатели уже готовы к эвакуации, однако власти считают, что об этом пока рано говорить. Но Гидрометцентр обещает, что вода будет подниматься до конца дня.

Уровень воды в реках очень поднялся, особенно в реках Хорота и Мацеста. На каждой из 20 рек сейчас дежурят спасатели, которые в случае необходимости готовы эвакуировать жителей.

Российское издание пишет, что месячная норма осадков выпала в ночь с 4 на 5 июля. В частности на побережье 46 – 98 миллиметров, в предгорной зоне 96 – 158 миллиметров, в Красной Поляне 41 миллиметр, и соответственно в горах – 37 – 46 миллиметров.

Ранее Главред писал о том, что вчера, 4 июля, курорт Приморск в Запорожской области накрыл дождь и сильный ветер. Но за несколько минут до начала непогоды, местные жители могли наблюдать редкое природное явление – воздушное "цунами".