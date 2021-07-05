Красиво и страшно одновременно: в Запорожской области засняли воздушное цунами

Запорожский курорт накрыло уникальное природное явление.
Вчера, 4 июля, курорт Приморск в Запорожской области накрыл дождь и сильный ветер. Но за несколько минут до начала непогоды, местные жители могли наблюдать редкое природное явление – воздушное "цунами".
Называется оно так из-за внешнего сходства с опасным морским или океанским "тезкой". На самом же деле, зловещая туча – шквальный ворот или shelf-cloud (грозовой вал), которое образуется при высокой влажности из-за взаимодействия потоков воздуха разных температур.
"С детства такого не видела", "Завораживающее зрелище"…"Одновременно красиво и жутко страшно" – комментируют фото и видео людей. По словам самого автора, у него было ровно две минуты, чтобы зафиксировать уникальное явление.
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Автор: Денис Пономаренко