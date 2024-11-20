ВСУ спасают Сумщину: в Брянской области уничтожен важный арсенал РФ - Жмайло

Что сказал Жмайло:
- ВСУ уничтожили ресурсы РФ, которые были предназначены для контрнаступления на Курщине
- России пришлось изменить дедлайны по ликвидации украинского плацдарма
- Враг планирует создать плацдарм на Сумщине
В ночь на 19 ноября украинские военные ракетами ATACMS успешно ударили по складам 67-го ракетно-артиллерийского управления Генштаба ВС РФ в Брянской области. Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что это уничтожение было очень важным.
В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что ресурсы на этих складах страна-агрессор Россия хотела применить для проведения контрнаступления на украинский плацдарм на Курщине.
Чтобы не дать врагу воплотить задуманное ВСУ уничтожили вражеские склады, что заставило Кремль перенести крайний срок для выполнения задачи по ликвидации украинской группировки на плацдарме в Курской области на 1 февраля 2025 года.
Врагу важно достичь таких результатов еще и потому, что, по словам Жмайло, оккупанты планируют создать после этого свой плацдарм в Сумской области до 25 февраля.
"Поэтому, к сожалению, очень больно говорить этот тезис, но удержание нашего плацдарма на Курщине является очень важным для всех геополитических раскладов и даже важнее удержания наших позиций на востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях", - добавил он.
Контрнаступление РФ в Курской области - последние новости
Напомним, аналитики ISW сообщили, что оккупанты недавно достигли продвижения в районе украинского выступления, граничащего с Курской областью. В этом районе продолжаются активные боевые действия.
Ранее генерал-лейтенант Александр Павлюк предоставил информацию, что сейчас Россия сосредоточила в Курской области около 50 тысяч военных, большинство из которых относятся к подразделениям морской пехоты и воздушно-десантных войск. Враг с помощью такой силы хочет вернуть утраченные территории.
Несмотря на это, как писал Главред, ВСУ удается не только удерживать свои позиции, но и уничтожать большое количество живой силы и техники РФ. Так в частности операторы ССО ВС Украины успешно "налетели" на позиции противника на Курском направлении и нанесли врагу потери в личном составе.
Читайте также о Курской области:
- Наступление РФ на Курщине: Путин может рассматривать вариант переговоров - WP
- Поля усеяны техникой: саперы ВСУ нанесли колоссальные потери РФ в штурме на Курщине
- Космический налет на позиции: ВСУ разгромили и взяли в плен врага на Курщине
Кто такой Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред