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"Выбросили на свалку истории": Путин пожаловался, что Украина игнорирует его "мирный план"

Анна Ярославская
18 июня 2023, 10:05 обновлено 18 июня, 11:27
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Хозяин Кремля заявил, что в Турции между Украиной и РФ были заключены определенные договоренности, а потом их якобы нарушили.
Владимир Путин
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина и Запад игнорируют "мирный план" РФ и выбросили его на "свалку истории". Об этом он сказал на встрече с африканской делегацией в Санкт-Петербурге 17 июня.

По версии хозяина Кремля, в Турции в 2022 году между Украиной и РФ были заключены определенные договоренности. Путин даже показал какие-то документы, утверждая, что это и есть тот самый проект договора и на нем якобы стоит подпись главы украинской делегации.

"Этот договор – мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить конфиденциальный характер. Но мы никогда не предъявляли его, не комментировали", - заявил Путин.

"Проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется – Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг. Восемнадцать статей. Более того, к нему есть и приложение. Сейчас даже не буду говорить, но они касаются вооруженных сил и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. Он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит", - добавил президент страны-агрессора.

Владимир Путин
Путин показал какие-то бумажки и заявил, что это - проект договора с Украиной / скриншот
Путин показал
Путин показал "договор с Украиной" / Фото: Telegram

Путин заявил, что Россия, мол, выполнила свою часть сделки и отвела войска от Киева.

"Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", – сказал Путин.

Также хозяин Кремля заявил, что РФ, мол, готова к переговорам, и пожаловался, что в Украине принят "декрет, запрещающий их вести".

Смотрите видео - Путин снова клянчит переговоры и жалуется, что его инициативы отправили на "свалку истории":

скриншот

Переговоры Украины и России

В мае президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос о том, готов ли он встретиться и вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это может произойти только после вывода российских войск из Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина не пойдет на переговоры с агрессором Россией на невыгодных для себя условиях. По словам чиновника, роль Украины на международной арене существенно выросла, поэтому Киев может придерживаться подобной позиции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

Тем временем Украина и ее союзники планируют саммит мировых лидеров, на котором будет обсуждаться мирный план Киева по завершению войны. Участие страны-агрессора РФ в саммите не предусматривается.

Смотрите видео, в котором Подоляк сказал, удастся ли "усадить" Украину за стол переговоров с агрессором Россией:

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