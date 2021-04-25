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Земан "слил" сведения о смертельном взрыве: в Сенате Чехии назвали последствия

25 апреля 2021, 16:30
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Президент Чехии мог навредить расследованию дела, отметил глава Сената страны.

Глава чешского Сената наехал на Земана из-за того, что он поделился сведениям из открытого дела о взрыве на складах боеприпасов
В Чехии "наехали" на Милоша Земана из-за того, что он поделился сведениям из открытого дела о взрыве на складах боеприпасов / Reuters

Глава верхней палаты парламента Чехии (Сената) Милош Выстрчил считает, что президент страны Милош Земан в воскресенье, 25 апреля, "слил" сведения из дела о взрыве на складах боеприпасов в восточной части государства в 2014 году, и этим мог навредить.

Из-за слов чешского лидера безопасность страны может оказаться под угрозой, написал глава Сената в своем аккаунте в Twitter.

По его мнению, из-за слов Земана расследование взрыва может осложниться.

"Я убежден, что президент Земан в своем сегодняшнем выступлении поделился информацией из живого досье, и таким образом он может поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и серьезно осложнить успешное расследование дела", – полагает политик.

Напомним, Милош Земан 25 апреля сказал, что есть две версии смертельного взрыва на складах боеприпасов – неосторожное обращения с боеприпасами и причастность спецслужб другой страны.

Взрыв на складах боеприпасов произошел в чешской деревне Врбетица 16 октября 2014 года, было много разрушений, погибли два местных жителя.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля 2021 года заявил, что Прага нашла в организации взрыва русский след.

На чешской территории объявлены в розыск возможные сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны России (ранее называлось Главное разведуправление) Александр Петров и Руслан Боширов. По сведениям СМИ, настоящие имя "Петрова" – Александр Мишкин, а "Боширова" – Анатолий Чепига.

"Петрова" и "Боширова" подозревали в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло в марте 2018 года в британском Солсбери.

Реакция России на обвинение со стороны Чехии и "дипломатическая война"

В РФ власти назвали обвинение в причастности к взрыву на складах боеприпасов возмутительными и голословными.

Потом стартовала "дипломатическая война" – чешская сторона приняла решение выдворить 18 дипломатов России, а РФ выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Милош Земан новости Чехии
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