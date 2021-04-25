Взрыв на складах боеприпасов в Чехии: Земан попытался "отмазать" РФ

Милош Земан считает, что не стоит делать поспешных выводов насчет взрыва на складах в Чехии / Reuters

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в деле о взрыве на складах боеприпасов в восточной части страны, который произошел в 2014 году, есть много "белых пятен", и нужно дождаться итогов расследования.

Взрыв на складах мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами, рассказал чешский лидер во время выступления в воскресенье, 25 апреля, в эфире телеканала Prima, сообщает Радио Прага.

По его словам, вторая версия взрыва – причастность спецслужб другого государства.

"…необходимо дождаться итогов расследования по взрывам…, прежде чем делать выводы, поскольку доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки. Однако из этого не следует, что нет подозрений, что они там действительно были", – сказал глава государства.

Напомним, 16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетица произошел взрыв на складах боеприпасов. Из-за взрыва было много разрушений, погибли два местных жителя.

Вечером 17 апреля текущего года премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага нашла русский след в организации взрыва.

Чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны России (ранее называлось Главное разведуправление) Александра Петрова и Руслана Боширова.

СМИ узнали, что настоящие имена "Петрова" и "Боширова" – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

"Боширова" и "Петрова" подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Российские власти назвали обвинения чешской стороны голословными и возмутительными.

После этого началась "дипломатическая война" – Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, а РФ решилась на выдворение 20 сотрудников чешского посольства.

Справка. Милоша Земана не раз обвиняли в пророссийской позиции. В частности, президента Чехии критиковали за то, что он в конце октября 2019 года встретился с делегацией пророссийских "активистов" из захваченного РФ Крыма.