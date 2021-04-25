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Взрыв на складах боеприпасов в Чехии: Земан попытался "отмазать" РФ

25 апреля 2021, 12:49
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Взрыв могла спровоцировать неосторожность, сказал чешский лидер.

Земан полагает, что не стоит делать поспешных выводов насчет взрыва на складах
Милош Земан считает, что не стоит делать поспешных выводов насчет взрыва на складах в Чехии / Reuters

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в деле о взрыве на складах боеприпасов в восточной части страны, который произошел в 2014 году, есть много "белых пятен", и нужно дождаться итогов расследования.

Взрыв на складах мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами, рассказал чешский лидер во время выступления в воскресенье, 25 апреля, в эфире телеканала Prima, сообщает Радио Прага.

По его словам, вторая версия взрыва – причастность спецслужб другого государства.

"…необходимо дождаться итогов расследования по взрывам…, прежде чем делать выводы, поскольку доказательств присутствия российских агентов на складе боеприпасов не было в отчетах контрразведки. Однако из этого не следует, что нет подозрений, что они там действительно были", – сказал глава государства.

Напомним, 16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетица произошел взрыв на складах боеприпасов. Из-за взрыва было много разрушений, погибли два местных жителя.

Вечером 17 апреля текущего года премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага нашла русский след в организации взрыва.

Чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Минобороны России (ранее называлось Главное разведуправление) Александра Петрова и Руслана Боширова.

СМИ узнали, что настоящие имена "Петрова" и "Боширова" – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

"Боширова" и "Петрова" подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Российские власти назвали обвинения чешской стороны голословными и возмутительными.

После этого началась "дипломатическая война" – Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, а РФ решилась на выдворение 20 сотрудников чешского посольства.

Справка. Милоша Земана не раз обвиняли в пророссийской позиции. В частности, президента Чехии критиковали за то, что он в конце октября 2019 года встретился с делегацией пророссийских "активистов" из захваченного РФ Крыма.

Милош Земан новости Чехии
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