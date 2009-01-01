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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Станислав Кульчицкий
Профессор, доктор исторических наук, заведующий отдел истории Украины 20-30-х годов ХХ века Института истории Украины Национальной академии наук Украины
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marichka
Сегодня, 12:52
Не согласен
0
Согласен
У нас доволі часто лунає думка про те, що Донбас треба відпустити, відгородитися від нього стіною і т.д. Як вважаєте ви, чи можна і чи має сенс зважуватися на такий шлях вирішення проблеми війни?
Складне питання, яке викликає чимало протилежних думок. Передусім слід зважати на те, що не так давно Україна і Російська Федерація економічно були надзвичайно пов’язані, а зараз зв’язки майже повністю розірвані. А Донбас є частиною України, її видобувним регіоном, і, зокрема, наша електроенергетика розраховане на кам’яне вугілля певних марок (антрацит), і ніде його не дістанеш, окрім як на Донбасі. Тому виникає питання: чи продовжувати торгівлю з окупованими територіями? Якщо, з одного боку, продовжувати торгівлю, а з іншого — з ними воювати, то як назвати таку позицію? Зрозуміло одне — мешканці Донбасу є громадянами України, але вони не завжди можуть зробити свій вибір: вони можуть переїхати з окупованої території на неокуповану, але це не завжди вдається, бо не кожен може лишити там близьких та родичів, які, наприклад, хворі. Вже не кажучи про те, що цим людям насправді немає куди приїжджати. І за останній рік українська держава мало що зробила для того, щоб полегшити долю переселенців. Тому у мене немає однозначної відповіді на Ваше запитання. Багато чого буде залежати від розвитку подій. Якщо вони розвиватимуться в бік ескалації конфлікту та посилення збройного протистояння, то лишається тільки одне — вводити воєнний стан (хоча і тут чимало різночитань). Якщо так станеться, то доведеться обірвати всі зв’язки і просто воювати.
marichka
Сегодня, 12:51
Не согласен
0
Согласен
Пане Станіславе! Що ви думаєте з приводу "мовних суперечок", чи справді вони є аж такими принциповими і нездоланими? Адже зараз всі знають, що на передовій під "Градами" пліч-о-пліч однаково сміливо захищають Україну і російськомовні, і україномовні хлопці, і ті, що суржиком говорять. Навіщо зараз аж три мовні законопреокти в Раді? Навіщо знову витягають цю тему? Дякую за відповідь.
Звичайно, цю тему можна було б і не «витягати» зараз. Але все одно потрібно утверджувати українську державність, а вона однозначно пов’язана з мовою. Українське населення майже стовідсотково знає українську мову і практично стовідсотково знає російську мову, і якби не політики, які поставили «мовне питання» поперед усіма іншими, то не було б такого протистояння. Ми можемо назвати навіть дату, коли це протистояння виникло — під час президентських виборів, коли Ющенко боровся проти Януковича, і їх політтехнологи поставили такий «розділовий знак» у вигляді мови. Якби була на те добра воля, то «мовне питання» зараз можна було б не чіпати. З моменту тих виборів минуло вже більше десяти років — за цей період уже можна було хоч якось стабілізувати Україну. А це можна буде зробити тільки тоді, коли буде одна державна мова. Якщо буде дві державні мови, то це буде наче дві держави — яка тоді з них є Україною, а яка — «Новоросією»?
kuzia
Сегодня, 12:48
Не согласен
0
Согласен
Як ви вважаєте, а чи можуть Польща чи Угорщина висунути свої територіальні претензії до України, чи є такий ризик?
Я думаю, що певний ризик є, і він пояснюється тільки тим, що Україна дуже слабка. Особливо це видно на прикладі стосунків із Польщею. У нас із поляками завжди були різні думки з приводу героїв: ми сперечалися і про Пілсудського, і про Бандеру. Але тихо та більш-менш спокійно було, коли Україна і Польща були приблизно однієї ваги. Україна навіть за національним доходом, за валовим внутрішнім продуктом набагато перевищувала Польщу свого часу. Зараз Польща суттєво перевищує Україну за валовим внутрішнім продуктом. Сьогодні Польща є доволі благополучною, бо перебуває під ядерною «парасолькою» НАТО. Україна беззахисна, вона є «сірою зоною» і не знає, до кого їй звертатися по допомогу у боротьбі проти російської агресії. Єдине, що нас із поляками ще об’єднує, — спільна загроза з боку Російської Федерації. Коли ця загроза ще півроку тому була надзвичайно гострою для поляків, у польсько-українських стосунках все було більш-менш спокійно, не було загострень, пов’язаних із питанням, яке завжди болить кресам, західним областям України. Зараз у Польщі до влади прийшла політична сила, яка залежить від кресів, яка хоче сподобатися їм. Тому знову піднімається тема Волинської трагедії та інші питання. Вони хочуть, аби ми дивилися на свою історію їхніми очима. Але ми хочемо дивитися на свою історію власними очима. Упродовж міжвоєнного періоду, поляки це визнавали, Польща поводилася не надто гідно щодо національної меншини українців у межах своїх кордонів, які були більшістю населення, а поляки були національною меншиною на території Галичини та Західної Волині. Щодо можливих територіальних претензій з боку Угорщини, то тут йдеться про південні райони Закарпаття, які заселені угорцями. Вони історично завжди були українськими, але ці землі перебували у складі Угорського королівства, яке було поглинуто австрійською монархією і стало частиною Австро-Угорщини. Австрійський імператор просто віддав українців із Закарпаття угорцям, як і в Галичині, яка теж належала Австро-Угорщині, віддав українців польським кола, які також гнобили українців. Тому завжди українці були упослідженою нацією і завжди боролися за те, щоб звільнитися. Але так сталося, що найбільш родючі низинні райони Закарпаття впродовж двох віків активно колонізувалися угорцями, а в деяких районах (наприклад, Береговському) вони становили мало не більшість населення. Виникає питання: то що, треба цю територію «відкусити» і віддати угорцям? Ми вже це проходили після того, як Гітлер у 1939 році поглинув Чехію і зробив «незалежною» Словаччину, де виникла Карпатська Україна (автономна частина Чехословаччини). А потім угорці, будучи союзниками Гітлера почали «відкушувати» шматочки. Так, у результаті Ужгород перейшов до Угорщини, український уряд переїхав до Хуста, а потім у 1939 році угорці взагалі поглинули все Закарпаття. Крім того, слід розуміти, що і Польща, і Угорщина дуже добре знають, що таке повоєнний розклад кордонів — що це священна і недоторкана лінія, і якщо її порушити, як це зробив Путін, анексувавши Крим, то це матиме колосальні наслідки навіть не для України, а для повоєнного розкладу всіх сил. Це дуже важливо. Тому думаю, що Польща і Угорщина не підуть на це і не будуть офіційно висувати якихось вимог до України.
Alexandra
Сегодня, 12:42
Не согласен
0
Согласен
Есть такое понятие, широко известное и понятное всем, как "американская мечта". Как вы думаете, а в чем заключается "украинская мечта" и нынешняя "российская мечта"? Спасибо!
Terenko_S.
Сегодня, 01:44
Не согласен
0
Согласен
Як ви гадаєте, чи може Україна опинитися майданчиком для з*ясування стосунків Заходу та Росії, у тому числі воєнним шляхом, і чи не є вона вже такою зараз?
danylo_kruk
Сегодня, 01:42
Не согласен
0
Согласен
Пане Станіславе, які небезпечні тенденці ви прослідковуєте в житті України зараз, якщо проводити паралелі з якимись історичними подіями? Є таке, що особисто вас асторожує, і чому?
konn
Сегодня, 01:40
Не согласен
0
Согласен
чим україна настільки важлива для москви, чому в неї аж так вчепилася російська верхівка?
konn
Сегодня, 01:39
Не согласен
0
Согласен
чи існує для росії можливість розпаду зараз? і якщо так, то що тут може послужити поштовхом для цього?
Terenko_S.
Сегодня, 01:36
Не согласен
0
Согласен
Навіщо російська влада намагається змінювати етнічний склад Криму зараз? Які наслідки це може мати, чи є якісь аналогії та приклади з історії?
sidor
Сегодня, 01:35
Не согласен
0
Согласен
Пане Кульчицький, неодноразово лунала думка про те, що Донбас принципово ментально та ціннісно відмінний від України, мовляв, це історично склалося і ведеться, ще з того моменту, коли той край заселявся. Поясніть, будь ласка, чи справді це так, чи є такі відмінності від мешканцями Донбасу? І ким же і коли той Донбас заселяли?
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