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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Владимир Фесенко
Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"
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Yuriy_V.
Сегодня, 00:40
Не согласен
0
Согласен
Скільки ще років конфлікт на Донбасі може тривати у нинішньому вигляді, коли він просто тліє з періодичними загостреннями? І що, які події, яка зміна обставин зможе переломити ситуацію? На чию користь - то вже інше питання. Дякую.
За найгіршим сценарієм, він триватиме ще багато років. Змінити ситуацію можуть кардинальні зміни в Росії або велика війна.
prokop
Сегодня, 00:40
Не согласен
0
Согласен
Как бы вы оценили этот год Порошенко у власти? Имеет ли он шансы пройти на второй срок? И хочет ли этого?
Для Порошенко этот год был очень неоднозначным и, скорее, тяжелым. Он столкнулся с чередой больших скандалов и обвинений в свой адрес, но катастрофой для него они стали. Он не только удержал власть, но даже в чем-то ее и усилил. Во второй половине года стабилизировались и его рейтинги. Шансы на второй срок он имеет. Хотя и вызовов стало гораздо больше. Скорее всего, он будет бороться за второй срок президентства.
Nina27
Сегодня, 00:38
Не согласен
0
Согласен
Як може бути так, що Україна, армія якої є гола й боса, яка постійно випрошує допомогу зброєю, є в десятці (!!!) найкрупніших експортерів зброї у світі?
Слава Богу, армія України вже не така гола і боса. Із амуніцією, зброєю ситуація стала набагато кращою, ніж у 2014 році. Ми не випрошуємо допомогу зброєю взагалі - ми потребуємо високотехнологічної зброї. Звичайної зброї у нас вистачає і своєї. Оскільки є радянські запаси, плюс багато оборонних підприємств, є й можливість щось експортувати. Хоча, на відміну від ситуації до 2013 року, зараз треба дивитися, щоб це не суперечило інтересам обороноздатності.
Nina27
Сегодня, 00:36
Не согласен
0
Согласен
Вже вкотре оголошувалося про початок режиму тиші, востаннє - з 24 грудня. Проте... знову не склалося. 1) Чому? Яка вигода бойовикам обстрілювати українські позиції одразу після домовленостей? 2) Чи є сенс регулярно оголошувати режими тиші, якщо вони жодного разу не виконуються?
І оголошення, і порушення "режиму тиші" - це вже традиційна ситуація. Перемир"я зазвичай оголошують напередодні різноманітних свят або початку навчального року. Іноді частково режиму тиші дотримуються. Інтенсивність обстрілів може знижуватися. Тому певний сенс у таких діях є. Чому порушують? Є психологічні причини - відбуваються викиди агресії або прояви помсти за загиблих і поранених. Іноді є і тактичні міркування, як у боях на Світлодарській дузі.
kleo
Сегодня, 00:36
Не согласен
0
Согласен
Володимире Вячеславовичу, наскільки дії київської влади, за вашими оцінками, сприяють тому, аби мешканці окупованих територій і Криму, і Донбасу прагнули бути в складі України? Чи, навпаки, дедалі більше відштовхують їх?
Це є популярний міф, що дії київської влади, якісне покращення ситуації в Україні поверне нам Крим і Донбас. На жаль, це спрощення. В Грузії ситуація була кращою, ніж в Абхазії або Північній Осетії, але ніхто нікуди не повернувся. Поки проти повернення буде Росія, ситуація не буде змінюватися. Жителі Донбасу й Криму нічого самі не вирішують. Хоча, треба визнати, в обох регіонах є багато проросійських настроїв. Так чи інакше нам треба покращувати ситуацію в Україні, навіть не заради Донбасу й Криму, а заради власної країни і наших власних інтересів.
Terenko_S.
Сегодня, 00:35
Не согласен
0
Согласен
Е-декларування і те, що воно виявило, просто шокувало – у нас уже майже, як в Індії, немає середнього класу, а є дуже багаті і дуже бідні. Як так, що на фоні тотального зубожіння населення статки можновладців тільки ростуть, і вони декларують не тільки палаци, автомобілі, годинники та яхти, але й церкви?! Це – знущання?
Це не знущання - це українські реалії. Середній клас у нас є, але він не дуже великий і сконцентрований, як правило, у великих містах. Як це не парадоксально, бідність і показушне багатство дуже пасують одне одному. Дуже бідні дуже просто і дуже щиро голосують за дуже багатих. Я неодноразово чув таку думку від пересічних бідних виборців України: я знаю, що він краде, але він же допомагає, тому й голосую за нього. Таке пояснення цього парадоксу. Тому й не приховують своїх статків, а навіть хизуються ними.
dim-dim
Сегодня, 00:34
Не согласен
0
Согласен
Объясните, что полезного сейчас дает Украине "минский формат" и постоянно звучащая мантра о необходимости выполнения Минских соглашений? Действительно ли это сейчас единственный имеющийся путь решения проблемы?
Переговоры и в "минском", и в "нормандском" формате уменьшают риски большой войны. Война есть, но "малой интенсивности", без изменения линии фронта и с меньшими жертвами. Собственно, это и есть эффект переговоров. "Минск" не принес нам мира, но уменьшил масштабы войны. Что касается путей решения проблемы - они разные, но не все нам подходят. Например, военный путь. Он чреват для нас огромными рисками. В нынешнем виде Минские соглашения вряд ли можно реализовать, особенно их политическую часть. Но если противоположная сторона пойдет на конструктивные компромиссы, то постепенно можно выйти на реальное прекращение огня. Но, к сожалению, это зависит от воли и действий России.
kondor
Сегодня, 00:34
Не согласен
0
Согласен
В России суд признал события в Украине 2013-14 годов государственным переворотом. Что может последовать за этим решением? Как и в каких целях оно может использоваться?
Это судебно решение носит сугубо пропагандистский характер. Российская юрисдикция не распространяется на территорию Украины, как и других стран мира. Ссылки на конвенции СНГ не имеют никакого значения. Эти конвенции выполняются только тогда, когда их хотят выполнять.
kondor
Сегодня, 00:33
Не согласен
0
Согласен
В этом году соцопросы среди украинцев показывали, что они хотели бы референдума по статусу Донбасса, и что большинство бы его отпустило в самостоятельную жизнь. А как относитесь к идее референдума вы, чем она опасна?
Нет ни одного социологического опроса, который бы говорил о том, что большинство украинцев хотят отпустить Донбасс в самостоятельную жизнь. Напротив, большиснтво украинцев за сохранение Донбасса в составе Украины, но не любой ценой. Я критично отношусь к идее референдума, как по статусу Донбасса, так и по Минским соглашениям. Его результат будет зависеть от формулировки вопроса, может расколоть население почти пополам по этому вопросу и не даст никакого практического результата. Как показал опыт европейских референдумов, результат может быть неожиданным и негативным.
Denys
Сегодня, 00:32
Не согласен
0
Согласен
Якими ви бачите шляхи, аби повернути прагнення мешканців Донбасу до України? І взагалі, чи реально це зробити, чи завжди лишатиметься відсоток прихильників дружби з Росією?
Немає простих шляхів щодо повернення прагнення мешканців Донбасу до України. Наскільки я знаю, там дуже різні настрої. Більшість хоче просто миру і може прийняти будь-який сценарій розвитку ситуації, аби не було війни. Частина мешканців окупованих територій хоче повернення в Україну, але, на жаль, такі люди складають меншість населення цих територій. Інші або мають проросійські погляди, або мріють про відновлення Радянського Союзу, або взагалі не мають ніяких поглядів щодо майбутнього свого регіону. Для збереження зв'язків із цими територіями і позитивного ставлення до України треба поступово рухатися до миру, покращувати ситуацію в Україні і зберігати зв'язки з цими територіями, не визнаючи при цьому сепаратистські республіки.
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