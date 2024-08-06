Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему

В России платят огромные деньги "добровольцам", в то время как кадровые военные пытаются за взятки отказаться от возвращения на поле боя в Украину.

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Режим Путина единоразово платит контрактникам до 20 тысяч долларов и выше, чтобы набрать новых оккупантов на войну с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Два с половиной года полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, показали, что российские войска не способны достигать стратегических задач, которые поставил перед ними Кремль. Кроме Херсона, который был освобожден Силами обороны в ноябре позапрошлого года, враг не сумел захватить ни одного областного центра. Россияне понесли большие потери, вынуждены были объявлять мобилизацию и массово набирают контрактников для продолжения войны.

В ходе войны задачи противника изменились, и он пока не пытается проводить масштабных операций. И сейчас Кремль стремится выдержать текущие темпы своих наступательных операций и ищет способы усиления своих войск.

О чем говорит указ Путина по повышению одноразовых премий тем, кто подпишет контракт с Минобороны, что происходит в российских войсках и что планируют оккупанты – разбирался Главред.

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Указ Путина о премиях военным РФ

Глава Кремля Владимир Путин 31 июля подписал указ о том, что граждане, которые в период с 1 августа по конец декабря подпишут контракты с Минобороны, получает единоразовую выплату в размере 400 000 рублей. Вместе с тем Москва рекомендовала руководству регионов РФ выделить аналогичную по сумме выплату. Таким образом, потенциальным оккупантам обещают минимум 800 000 рублей, что эквивалентно сумме более чем в 9 тысяч долларов.

Подписавших контракт отправят воевать против Украины. Дескать, выполнять задачи на оккупированных районах Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

России не хватает оккупантов на поле боя

Оккупантам катастрофически не хватает людей на фронте, и указ Путина – попытка решить эту проблему, сказал Главреду бывший сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак.

Пропаганда уже не работает, поэтому российские власти сделали ставку на деньги.

"Войскам РФ на поле боя катастрофически не хватает людей. Очередей в армию нет, поэтому приходится брать исключительно деньгами, для них это лишь расходы. Риторика о "борьбе с нацистами", "воевавших дедах" и "защите от НАТО" уже пропала. Остались только деньги. Даже российские военные в своих пабликах пишут, что если бы не деньги, то никто в войска бы не пошел", - отметил аналитик и добавил, что все свободные деньги Кремль будет направлять на восполнение потерь на фронте, закрывая финансирование социальных программ в регионах.

Россияне идут подписывать контракты / Минобороны РФ

Россия перегрела свою экономику

Решение Путина в очередной раз показало, что Россия, которая понесла огромные потери с начала большой войны с Украиной, испытывает сложности с набором новобранцев-оккупантов, а потери россиян убитыми и раненными, по оценкам западных разведок, около 500 тысяч солдат, написали в агентстве Bloomberg.

Журналисты также акцентировали внимание на том, что регионы РФ ведут гонку за выплаты, из-за чего ситуация с рабочей силой ухудшилась, а экономика уже перегрелась. Теперь предприятиям придется повышать зарплаты, чтобы конкурировать с Минобороны как работодателем.

Сколько платят россиянам за войну против Украины

Регионы действительно вступили в своеобразную гонку. В июле размер выплат увеличивался в среднем каждые 2,5 суток, пишет Новая газета Европа. В 13 регионах размер выплат в прошлом месяце, в сравнении с июлем 2023 года, вырос в 6,5 раз и достиг суммы почти в 900 тысяч рублей.

Один из лидеров – Карачаево-Черкессия, которая платит контрактникам единоразовую выплату в размере 1 305 000 рублей (более 15 тысяч долларов). И это один из беднейших регионов России по расходу бюджета на душу населения.

Другие регионы, которые входят в 25% самых бедных, также повысили выплаты. В частности, в Волгоградской области единовременная выплата была 300 тысяч, а стала 805 тысяч рублей. В Калмыкии с 305 тысяч повысили сумму до 605 тысяч рублей, а в Дагестане, где ранее платили 200 тысяч, теперь платят 600 тысяч рублей.

Оккупанты за год войны против Украины могут "заработать" более 230 тысяч долларов / The Bell

"Россияне получают различные выплаты за участие в войне против Украины. Есть множество выплат, которые идут отдельно: федеральные, региональные, губернаторские и другие. Суммы разнятся в зависимости от регионов. К примеру, в Нижневартовске за подписание контракта платят 745 тысяч рублей (более 8,5 тысяч долларов). Это единоразовая выплата. Максимальные единоразовые выплаты – в Москве и Санкт-Петербурге, где за подписание контракта в долларовом эквиваленте платят чуть больше 20 тысяч долларов", - говорит Ступак.

Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Больше всего тем, кто заключил контракт, платят в Москве и Санкт-Петербурге / The Bell

В войсках РФ платят взятки, чтобы не идти на войну

Пока федеральные и региональные власти в России пытаются набрать новых контрактников, кадровые оккупанты платят взятки, чтобы не идти воевать в Украину, а в отношении их открывают уголовные дела, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В Южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года, арестовали по подозрению в коррупции", - рассказали в военной разведке.

В ГУР добавили, что увеличение количества уголовных дел за незаконное увольнение со службы может свидетельствовать о росте в войсках оккупантов уровня деморализации личного состава и развитии тенденции, согласно которой россияне пытаются убежать из своей же армии любыми способами.

Оккупанты платят взятки, чтобы снова не идти на войну против Украины - ГУР / Минобороны РФ

Что планируют в Кремле

Очевидно, что Россия пытается "купить" военных для продолжения войны против Украины во избежание новой волны мобилизации. Время это времени эксперты допускают такой шаг со стороны Путина, но Кремль не решается, поскольку опасается дестабилизации ситуации в обществе. Протесты жен мобилизованных, попытки уволиться из армии – первые звонки для Москвы. Пока опасности для режима нет, но никто никогда не даст гарантии того, что это не перерастет в серьезную угрозу.

Похоже, на данном этапе военно-политическое руководство РФ пытается не только восполнить силы, но и усилить свое продвижение в Донецкой области. Ценой высоких потерь оккупанты приблизились к Торецку и строят планы по выходу к Славянску и Краматорску.

Оккупанты приблизились к Торецку - DeepState / DeepState

"Россияне сами понимают, что их наступательные потуги нереальные и неестественные. Но вот сколько они еще так продержатся в таком ритме – 2 недели или 1,5 года – сейчас сказать трудно. Есть вероятность того, что россияне подойдут вплотную к Краматорско-Славянской агломерации. Нельзя сказать, когда это будет – через три месяца или к Новому году. Их план – выйти на границы Донецкой области. Такие населенные пункты, как Нью-Йорк и Покровск – это "автобусные остановки" на пути к цели. К тому же противник ищет способы, как перекрыть поставки боеприпасов украинским войскам, и упростить себе задачу", - подчеркнул Иван Ступак.

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