Гороскоп на август от Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в конце лета

Август 2023 года будет не самым простым периодом и принесет множество проблем, препятствий и сложностей.

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Астролог Влад Росс составил прогноз на август 2023 года и предупредил об опасностях месяца / Главред

Август 2023-го обещает быть самым жарким периодом года. Этот месяц будет одним из самых ретроспективных и ретроградных периодов, поскольку восемь из десяти планет, которые бывают ретроградными, будут таковыми в конце августа. Поэтому август будет в стиле ретро. Благоприятно в это время вернуться к тому, что было популярным в 60-е, 70-е или 80-е годы.

Только две планет в августе будут оставаться в директном движении. Первая из них – планета войны Марс, поэтому боевые действия будут продолжаться, никакого перемирия не будет. Вторая – Юпитер.

В августе лучше не начинать никакие дела, а отправиться в отпуск. Также полезно будет посетить психоаналитика, проанализировать прошлое, составить кармический гороскоп, изучить прошлые инкарнации, то есть узнать, кем вы были в прошлой жизни. Важно сделать правильные выводы и понять, в чем смысл вашего существования на земле. Меркурий будет двигаться по знаку Девы, а это знак психоаналитиков.

Меркурий в августе замедлит свое движение и уже 23 августа станет ретроградным. Поэтому "бумажные" вопросы нужно решить до 21 августа, пока Меркурий не станет стационарным: заключить все важные договоренности, подписать контракты, а также оформить предприятия.

Август-2023 будет прекрасен для того, чтобы вернуться к решению старых дел, например, возобновить учебу или подать заявку на участие в какую-то организацию, частью которой уже когда-то были. Все это лучше делать после 25 августа, когда Меркурий начнет набирать скорость в своем ретроградном движении.

Весь месяц Венера будет ретроградной, заставляя нас возвращаться к темам, связанным с отношениями, партнерством и деньгами. В конце августа Меркурий и Венера будут ретроградны, что сделает невероятно благоприятным повторное вступление в брак с человеком, с котором вы уже были женаты. В этот период, особенно в 20-х числах августа, в вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого.

Также в это время возможны повторные путчи в России. Вспомните события 19 августа 1991 года.

Особенностью этого месяца будет Голубая Луна, или Осетровое полнолуние. Мы сможем наблюдать это полнолуние 1 августа в 4:35. Его называют "осетровым", потому что это лучшее время, чтобы ловить осетров.

Луна в это время будет в знаке Водолея, а это знак свободы, независимости, интеллекта, который смотрит вперед, в будущее, а также тесно связан с коллективными энергиями. Вблизи этого полнолуния легко будет найти баланс между личным и коллективным. Поэтому начало месяца, особенно первая неделя, благоприятна для больших ожиданий, завязывания дружбы, поиска соратников.

В период этого полнолуния, 1-7 августа, благоприятно расставаться с привязанностями, которые утратили актуальность, и закрывать все незакрытые двери.

В России в это время начнется вторая волна "могилизации", и Путин закроет двери перед всеми российскими мужчинами, которые еще не успели уехать из РФ. По сути, у россиян останется последний месяц – август, когда у них еще есть какой-никакой шанс бежать из России, дабы не отправиться на фронт в Украину, где они непременно будут убиты.

Полнолуние будет в напряжении с Юпитером. Это может говорить о больших ожиданиях и, как следствие, разочарованиях. Не стоит строить иллюзий насчет отношений, если знакомитесь с новыми людьми. Юпитер всегда повышает важность и эксцентричность.

Смотрите детальный прогноз на август 2023 года от астролога Влада Росса:

Полнолуние в Рыбах 30 августа может всколыхнуть внутренние страхи в самом конце месяца. С 24 августа каждого из нас может охватить тревожность, которая скажется и на психике. Также это полнолуние может давать ощущение отстраненности, будет казаться, что вы покинуты всеми. Особенно тяжело будет тем, у кого есть травмы, связанные с войной, а также с чувством одиночества и отверженности. Особенно полнолуние будет влиять на представителей знаков Рыбы и Дева.

Эмоции будут сильны, но многие будут их скрывать. Наилучшим решением в данной ситуации будет признать свои чувства, смело прожить день, довериться миру, найти возможность рассказать кому-то о своем страхе. Психология может помочь совершить прорыв и получить много полезных осознаний.

Работа, деловая активность и деньги

Почти весь август 2023 года Марс будет двигаться по знаку Девы. Марс – это планета войны, а Дева – знак мелких побед. В этом месяце даже мелкие победы будут восприниматься как огромное достижение. При этом нельзя будет достичь больших побед при Марсе в Деве. Однако каждый пройденный километр и каждые преодоленные 100 метров будут очень важны на фронте. Они станут залогом для большого прорыва в сентябре.

Марс в Деве также дает аккуратность, внимательность, трудолюбие и постепенное продвижение. Август будет благоприятным периодом для продвижения собственной работы, деятельности. Если кто-то не хочет отдыхать, то время прекрасно для кропотливой рутинной работы.

Марс в Деве очень благоприятен для работы, набора новых сотрудников, поиска деловых помощников и партнеров. Работодатели должны понимать, что своих лучших работников они найдут не в сентябре, а в августе. Ведь уже 27 августа Марс перейдет в Весы, а это будет не лучшее время, чтобы набирать персонал.

Открывать новое дело лучше в сентябре, тогда как в августе лучше не начинать никаких новых проектов.

16 августа будет гармоничный транзит Марса и Урана. Потому 15-17 августа, особенно в день новолуния 16 числа, могут родиться идеи об организации нового бизнеса, придет понимание новых возможностей, появится желание совершить что-то новое, революционное.

21-25 августа Меркурий будет статичен, поэтому будет сложная ситуация. В это время нельзя подписывать никаких важных документов. В эти дни Марс встанет напротив Нептуна в Рыбах, сбивая с толку и подсказывая неверные пути решения. В этот период можно совершить грубейшие ошибки.

После 21 августа нужно постараться не принимать никаких важных решений, не начинать важные и ответственные дела. Если на эти даты у вас куплены билеты, их лучше сдать и никуда не ехать, потому что будут очень сложные ситуации. В это время Путин может устроить Украине черномагический сюрприз, связанный с Черной Луной, которая как раз в 20-х числах августа будет идти по стеллиуму планет (это комбинация трех или более планет, которые встречаются вместе в знаке зодиака или в доме, – ред.) в натальной карте Украины.

В это время возможны обманы, неверная интерпретация ситуации, препятствия на пути и разного рода недоразумения. Более того, не исключено, что вблизи этого транзита Марса могут активизироваться мошенники и аферисты, потому нельзя заключать никакие важные договоренности.

Финансовые вопросы в августе-2023 будут решаться сложно. Любые финансовые договоренности, достигнутые в этом месяце, могут иметь крайне негативные последствия. К слову, также запрещено делать косметологические процедуры, особенно увеличивать грудь или пятую точку.

С другой стороны, август благоприятен для решения вопросов, которые тянутся из прошлого. Например, если в юности у вас с кем-то были романтические отношения, в августе будет самое удачное время, чтобы встретиться вновь и влюбиться повторно – вас будет ждать любовь, счастье и процветание.

А вот все новое, что связано с финансами и любовью, в августе не получится. Любой новый человек в вашей жизни будет иллюзией.

13 августа произойдет нижнее соединение Венеры и Солнца, которое всегда появляется в середине ретроградного пути. Вблизи 13 августа будет прекрасное время для восстановления брачных отношений, любви и отношений с деловыми партнерами. Все, что раньше было разрушено, вблизи 13 августа можно восстановить.

Также нужно понимать, что уже после 6 сентября Венера выйдет из ретроградности, и тогда восстановить деловые или любовные отношения уже будет сложно.

Любовь и отношения

Ретроградная Венера будет делать август 2023-го не очень удачным для начала новых отношений и заключения брака. Поэтому в августе нужно игнорировать ЗАГС. В это время нужно задуматься о прошлом, проанализировать любовные отношения, которые были или есть в вашей жизнь, обратиться к психоаналитику, чтобы помог разобраться с проблемами, исправлять ошибки прошлого в любовных делах и отношениях.

Напряженные аспекты в этом месяце говорят о том, что старые нерешенные проблемы (тайный флирт, обманы и т.д.) могут вылезти в самый неподходящий момент, поскольку Венера во Льве будет соединяться с Черной Луной. Это может сигнализировать об искаженном восприятии и обманчивости чувств.

Кроме того, именно в августе 2023-го семейных и состоящих в отношениях мужчин может потянуть "налево". Даже те мужчины, которые никогда в жизни не изменяли своим вторым половинам, именно в августе могут это сделать. Поэтому женщинам можно посоветовать не отпускать своих мужчин и проверять их взаимоотношения. В любом случае, все можно решить путем переговоров и терпением.

Новые знакомства лучше не планировать. Особенно опасными будут знакомства вблизи 8 августа. Если 5-15 августа мужчины с кем-то знакомятся в интернете, а потом приглашают эту женщину к себе домой, они должны помнить, что их квартиру могут обчистить, опоив их или подсунув клофелин.

Лилит (Черная Луна) во Льве многих заставит проявлять гордыню и тщеславие. А в связке с Венерой это может давать попытки получить желаемое любой ценой, в частности, это касается и отношений. Воспрянут альфонсы и содержанки.

Поездки и путешествия

Август 2023 года будет благоприятен для отдыха на море, пока Венера все еще будет в зодиакальном знаке Льва. Но Меркурий развернется в ретроградное движение 23 августа, поэтому последняя декада августа – самая неблагоприятная для отпуска, то есть с 21 августа и до конца месяца. Лучше вообще нигде не отдыхать, тем более, в это время погода может резко испортиться. Самая благоприятная ситуация у нас в первые 20 дней августа.

22 августа будет напряженный аспект Марса. В этот день будут особенно опасны любые перемещения по воде. Также нельзя злоупотреблять алкоголем и выходить в море, иначе можно утонуть.

1-2 августа неблагоприятно отправляться в дорогу, поскольку возможны задержки в пути, переносы рейсов и опоздания. Билеты в эти дни лучше не покупать. Время будет работать против вас.

21-25 августа Меркурий будет статичен, потому это будет самое худшее время, чтобы отправляться в дорогу. Также не стоит покупать машину в эти дни.

Благоприятные дни для поездок:

на море, к водоему – 3-4, 12-13, 31 августа;

в санаторий – 3-4, 12-13, 31 августа;

в горы – 26-28 августа;

пешие походы или близкие путешествия, поездки на дачу – 5-6, 9-11 августа;

с целью получения знаний, посещения тренингов, конференций, семинаров – 9-11, 19-20, 28-29 августа;

деловые поездки и командировки – 17-18, 26-28 августа.

Самые неблагоприятные дни, когда лучше вообще не выезжать: 1, 2, 14, 16, 21-25, 30 августа.

Опасности месяца

Сложные даты месяца – 23 и 24 августа. В эти дни ждите катастроф, в том числе техногенных. Возможны сложные ситуации на Запорожской АЭС. Это очень опасный период.

21-25 августа, когда Меркурий будет статичен, нас ждет череда торможений и неудач. Я бы рекомендовал абсолютно всем знакам зодиака не предпринимать важных действий и шагов в 20-х числах месяца.

Вблизи 22 августа будет напряженный транзит Марса и Нептуна. Нептун символизирует все, что связано с заражением территории и газами. Период 20-25 августа опасен различными техногенными катастрофами и сложными агрессивными ситуациями. Нептун связан с эмоциями, психологией, Марс – с агрессией и активностью. Потому в это время могут быть большие разногласия, особенно если вы напьетесь, и у вас будет алкогольный делирий (белая горячка, – ред.), а в таком состоянии вы можете даже убить самого близкого человека. Поэтому злоупотреблять алкоголем, особенно вблизи Дня независимости Украины, точно не стоит.

Также будет жесткий квадрат Венеры и Урана 9 августа, который может принести неприятные неожиданности и неудачные стечения обстоятельств. Поэтому 8-10 августа – худший период для денежных дел. В эти дни мужчин также могут ограбить любовницы.

Венера в квадрате к Юпитеру будет 22 августа. В это время будет очень много ожиданий, которые вряд ли оправдаются, особенно связанные с деньгами. Лучше в этот период не рисковать деньгами и не подписывать никаких важных финансовых контрактов.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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В августе 2023 года рекомендуется: обращаться к прошлому и анализировать его; консультироваться с астрологом или психологом; исправлять ошибки; возвращаться к старым темам в работе и личной жизни, возобновлять отношения со старыми деловыми партнерами и людьми, с которым раньше были близки; разбираться с проблемами в отношениях, которые тянутся из прошлого; наводить порядок, проводить ревизию; вырабатывать новые решения под воздействием старого опыта; раздавать все свои долги, после чего к вам просто повалят деньги.

В августе-2023 не рекомендуется: регистрировать брак; подписывать новые важные партнерские договоренности; знакомиться и начинать новые любовные отношения; рисковать финансами в любой сфере, особенно 8-10 августа; составлять важные отчеты и делать расчеты; принимать важные решения насчет внешности, особенно пластических операций.

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