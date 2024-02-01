Гороскоп на февраль-2024 от Влада Росса: какие радости и встряски принесёт месяц

В феврале произойдут глобальные перемены, в том числе и на войне, месяц будет сложным и заставит понервничать.

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Гороскоп от астролога Влада Росса на февраль-2024 обещает сложный месяц перемен / Главред

Февраль 2024 года обещает быть непростым месяцем и периодом перемен. Также следует помнить, что именно в феврале наступит новый год по восточному стилю – год Дракона, а произойдёт это 10 февраля в 00:58:50 по Киеву. Если кто-то, увлёкшись бурным празднованием Нового года 31 декабря, забыл загадать желание или недостаточно чётко его артикулировал, то сможет это сделать теперь. В этот момент поднимаем бокал шампанского и загадываем свои сокровенные желания, чтобы они обязательно сбылись.

Наступает месяц Водолея, знака звёзд и небес. В феврале мы ощутим влияние сложной энергии Урана, а также множества соединений планет с Плутоном. Всё это может принести немало волнений, беспокойства и крайне интенсивных чувств. Также это сулит перемены и возможности реализовывать новые проекты и идеи. Всё, что будет заложено в месяц Водолея, особенно на растущей Луне после 10 февраля, принесёт большие дивиденды на год вперёд.

Февраль 2024-го нельзя назвать простым периодом, поскольку это будет месяц трансформаций, а любые трансформационные периоды сложнее проживать. Тем более, в этом месяце Плутон окончательно войдёт в Водолея и будет оставаться там до сентября.

Не хочу никого пугать, но в феврале действительно грядут глобальные и масштабные перемены, в том числе и в войне. Не исключаю, что президент США Джозеф Байден и его советник Джейк Салливан придут к выводу, что в российско-украинской войне невозможна ничья – или победа Украины, или её поражение. Ведь Водолей – это знак разделения света и тьмы. Потому мы будем либо выигрывать, либо проигрывать. Пока что политика Байдена и Салливана предусматривает или ничью, или поражение Украины. Но это изменится уже в ближайшее время, и тот же Салливан скажет, что Украине надо всё-таки побеждать.

Солнце гостит в знаке Водолея с 21 января, а в феврале сюда же перемесятся Меркурий, Марс и Венера – планеты страсти, любви и большого внимания. Поэтому личная жизнь Водолея в этом месяце будет бить ключом, он сможет наладить новые отношения с нужным человеком или восстановить старые.

Луна соединится с Солнцем 10 февраля, и именно в этот день начнётся год Дракона. Плутон также находится в 1-м градусе Водолея, и Луна усилит его энергию.

Соединение планет с Плутоном является напряжённым аспектом, особенно когда с ним соединяется Марс, а произойдёт это 14 февраля. 14 февраля станет лучшим днём для первого секса, потому что и Марс, и Плутон – сексуальные планеты. Кроме того, этот аспект может ознаменовать поворотную точку в войне России и Украины. В это время могут быть приняты важные решения, касающиеся трансформации стратегии.

Марс и Плутон сконцентрируют вокруг себя очень сильную энергию, разрушая старое и открывая новые двери к новому. Если вы хотите что-либо разрушить, переделать, переиначить, например, разорвать брак или отношения, сделать это нужно именно 14 февраля.

Смотрите гороскоп на февраль-2024 от астролога Влада Росса, в котором он предупредил об опасностях месяца:

Меркурий будет находиться в Водолее 5-23 февраля, и это будет период свободы мысли и слова. В это время многое можно будет понять и объяснить. Люди в этот период с большим желанием и открытостью будут общаться, дискутировать, обсуждать важные темы в группах и коллективах. Да и вообще, это время дружбы. Тот, кто хочет завязать хорошие дружеские взаимоотношения, лучше это сделать при Меркурии в Водолее, то есть самая крепкая дружба может зародиться 5-23 февраля.

Меркурий будет делать очень напряжённые аспекты 9-11 и 16-18 февраля. Именно в эти даты будут возникать непредсказуемые ситуации, недоразумения, неожиданности, недопонимание и нервозность. На эти дни лучше не планировать важные переговоры: юридические, дипломатические, деловые, партнёрские. Также не стоит инициировать споры и давать в это время обещаний. Могут появляться странные мнения, разногласия, споры глупые шутки. Периоды будут сложными.

Работа и деловая активность

12 февраля Марс перейдёт в знак Водолея, после чего, во второй половине месяца, можно начинать собственный бизнес. Это будет прекрасное время для предпринимательства, развития бизнеса, поиска новых источников дохода, особенно на растущей Луне может быть благоприятная ситуация.

После вхождения Марса в знак Водолея появится желание обновление в работе и бизнесе, кто-то захочет совершить революцию и объединиться с другими группами или сообществами.

Кстати, в России в это время может измениться премьер-министр, и Мишустин уйдёт в отставку. Кроме того, будет бушевать Башкортостан. В России возможны большие обострения, в том числе революционные характера.

Решив начать в феврале 2024 года новое дело, важно помнить, что оно должно отражать вашу уникальную сущность, уникальную идеи. Главное слово этого времени – "стартап". Любой стартап, запущенный во второй половине февраля, принесёт успех, и этот успех не заставит себя долго ждать.

Также при Марсе в Водолее будет легче решиться сменить работу или род деятельности. Потому вторая половина февраля 2024-го будет оптимальной для того, чтобы уволиться, сменить место работы или род деятельности.

Февраль-2024 будет связан с несколькими напряженными транзитами Марса, которые способны принести нежелательные изменения в деловую жизнь. Не исключены увольнения, кризисы в бизнесе и разного рода форс-мажоры. Особенно нужно быть осторожными при принятии важных решений вблизи 13, 14, 26 и 27 февраля, когда Марс будет в напряжённых аспектах, поскольку в эти дни есть риск совершить непоправимые ошибки.

Деньги

В финансовой сфере жизни в феврале 2024 года могут возникнуть сложности и кризисы. Во второй половине месяца в денежных делах будут как взлёты, так и падения. Если вам нужно решить какие-либо финансовые вопросы, например, оформить кредит, то лучше это сделать в первой половине месяца, пока Марс будет находиться в Козероге, и не будет напряжённых аспектов (до 12 февраля).

Вообще, деньги в феврале могут стать серьёзным поводом для переживания, особенно вблизи 17 февраля, когда Венера соединится с Плутоном.

14-18 февраля могут произойти фатальные встречи, которая тем или иным образом будет связана с большим финансовым обогащением.

Вблизи напряженных аспектов планет 16-18 и 24-26 февраля могут быть финансовые потери. В эти дни следует быть внимательнее, не рисковать деньгами, следить за тем, чтобы не угнали машину, не обчистили квартиру и не "кинули" на деньги.

Любовь и отношения

Февраль 2024 года может оказаться переломным для личных взаимоотношений, если они у вас есть. В это время будут кипеть нешуточные страсти, ведь Венера окажется в компании Плутона и Марса, которые могут вытрясти всю душу.

С другой стороны, Венера в компании Плутона и Марса сулит нахождение своего сексуального партнёра, тантрический секс и способствует обращению к сексуальному психологу или терапевту. Также в феврале можно будет повысить потенцию, изменить взгляд на запреты в сексе, почувствовать себя раскрепощенной женщиной или сильным мужчиной.

Людям с устойчивой внутренней опорой и здоровой психикой в этом месяце не нужно ничего бояться. Хотя есть риск, что отношениям придется пройти проверку на прочность, потому что может шарашить: может быть очень много разводов и разрывов отношений.

При соединении Венеры и Марса потребность в контакте может быть особенно сильна, поэтому мужчин и женщин будет очень тянуть друг к другу. Но, с другой стороны, на фоне знака Водолея могут быть очень свободные и странные отношения: адюльтеры, шведские семьи, смена ориентации, много смелых фантазий.

14 февраля, в День всех влюбленных, ситуация может быть накаленной. Это будет непростой день, когда выплеснется много агрессии, и могут возникать кризисы, ссоры, конфликты. К слову, в этот день может быть много больших терактов по всей Европе: во Франции, Германии, Швеции, Дании и других странах. Да и вообще, ситуация в Европе может быть довольно напряжённой в этом месяце.

Вблизи 17 февраля, когда Венера соединится с Плутоном, будет прекрасное время для секса и сексуальных отношений, повышения либидо, притяжения партнёра или какого-то важного человека в жизни. Вообще, 14-18 февраля может произойти очень важная встреча, связанная с браком или личной жизнью.

Поездки и путешествия

Февраль 2024 года не будет относиться к числу удачных и беспроблемных месяцев в плане поездок. Благоприятных дней для поездок будет не так много.

В середине месяца, когда будут действовать напряжённые соединения планет, то есть 12-16 февраля, по возможности лучше не отправляться в дорогу, так как обстоятельства будут складываться не так, как вы того хотите. Придется много нервничать, будет больше стресса, чем удовольствия.

Также при напряжённых аспектах Меркурия, особенно 10 и 17 февраля, могут быть разные недоразумения в пути: задержки, ожидания, поломки транспортных средств и другие неожиданности.

Благоприятные дни для поездок и путешествий:

к водоемам, к морю – 4, 5, 11, 19-21 февраля;

в горы – 6-8 февраля;

за город – 17-18 февраля;

поездки с целью развлечений в знаменитые города, парки, на аттракционы – 4-5 февраля;

деловые поездки и командировки – 6-8, 25 февраля.

Неблагоприятные дни для поездок: 1, 2, 3, 9, 10, 12-16, 22-24, 26-29 февраля.

Опасности месяца

Две самые агрессивные планеты – Марс и Плутон – в феврале 2024 года начинают новый цикл соединений. Энергия в этом транзите часто бывает напряжённой. Возрастёт конфликтность, могут испортиться отношения, станет невозможно договориться полюбовно. Более того, станет возможным применение силы в решении конфликтов, как это случилось в 2022 году с Украиной.

Февраль точно нельзя назвать месяцем перемирия. Наоборот, кнфликт и напряжённость будут только нарастать. Даже войска НАТО могут вступить в конфликт, каким образом – это пока сложно представить и понять. Но, по моему мнению, всё неожиданно может сложиться так, что Альянс будет просто вынужден отправить свои войска в Украину.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Однако, поскольку Водолей – это знак воздуха и воздушного транспорта, в том числе, самолётов, вертолетов, дронов, до марта в Украине появятся F-16.

Катастрофичны периоды и самые напряжённые дни месяца: 13-17 и 21-27 февраля.

Что можно и чего нельзя делать в феврале-2024

В феврале рекомендуется: избавляться от всего ненужного; избавляться от хлама и наводить порядок в доме; разрывать ненужные надоевшие связи, даже супружеские; подчищать то, что мешает, что уже себя изжило; реализовывать новые идеи или хотя бы их оформлять; запускать стартапы; быть готовым к переменам и трансформациям; признаваться в чувствах и прекращать их скрывать.

Не рекомендуется в феврале: рисковать финансами, тратиться на удовольствия и бросать деньги на ветер; принимать ответственные решения, если чувствуете, что пока к ним не готовы; переоценивать свои силы и возможности; возлагать большие ожидания, потому что они совершенно не оправдаются.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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