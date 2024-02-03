Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей

Гороскоп на февраль 2024 года сулит сложный месяц трём знакам зодиака, которых ждут неприятности и стрессовые ситуации.

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Астролог Влад Росс в гороскопе на февраль 2024 года для всех знаков назвал неудачников и счастливчиков месяца / Главред

Февраль 2024 года будет периодом перемен, причём глобальных и масштабных. Череда трансформаций сделает последний месяц зимы сложным и стрессовым. В феврале предстоит немало поводов для волнения, беспокойства и различных интенсивных чувств.

Впрочем, гороскоп на февраль-2024 для всех знаков зодиака говорит о том, что некоторые знаки смогут взять ситуацию под контроль и ухватить удачу за хвост даже тогда, когда будет непросто.

Кто будет счастливчиком, а кто лузером февраля, читайте в эксклюзивном гороскопе для Главреда.

Нейтральным февраль 2024 года будет для следующих знаков зодиака:

Близнецы

Звёзды рекомендуют Близнецам в феврале 2024 года больше общаться, встречаться с друзьями, знакомиться с интересными людьми. Главное – не напрягаться. Месяц для Близнецов будет плюс-минус ровным.

В феврале у Близнецов забот будет полон рот, но пока едва ли получится сдвинуть процесс решения проблем с мёртвой точки. Так что лучше даже не пытаться, а просто наслаждаться маленькими радостями жизни.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Близнецов: 5, 9, 18, 22, 27.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Близнецов: 7, 12, 16, 20.

Карьера. Февраль у Близнецов однозначно будет месяцем не для штурмов. Для продвижения вверх по карьерной лестнице не самый подходящий период, поскольку есть риск упасть, причём очень низко. Поэтому большинству представителей знака будет нелегко вписаться в рабочий ритм и повседневные дела, а также спокойно реагировать на замечания начальства. Вообще, лучше всего Близнецам в феврале было бы просто отдохнуть.

Также это не самое удачное время для ведения личного бизнеса: не нужно стремиться к "журавлю в небе", а лучше довольствоваться "синицей в руке" и не ставить перед собой слишком большие цели. В феврале следует сосредоточиться на том, чтобы удержать то, что есть.

В феврале очень вероятны конфликты с руководством. Но в это время крайне важно сохранять ровные отношения с деловыми партнёрами, коллегами и начальством, иначе есть риск впасть в крайности, что повлечёт за собой неприятные ситуации.

В финансовом плане для Близнецов февраль 2024-го будет неоднозначным и сложным периодом. Не стоит нести деньги в банк, совершать крупные покупки, в частности, покупать недвижимость и автомобили. Лучше позаботиться о создании "подушки безопасности", причём не где-нибудь, а дома в сейфе, шкатулке или обычной банке.

Личная жизнь. Некоторые свободные представители знака Близнецы в феврале 2024 года могут встретить свою вторую половину в дороге, в путешествии или командировке. Будут благоприятны служебные романы и интернет-знакомства. Есть шанс найти своего человека на форумах, где люди объединены общими интересами. Не факт, что между Близнецами и этим человеком сразу же вспыхнет бурный роман, но это может стать началом более тесных взаимоотношений.

В этом месяце свободные представители знака Близнецы не застрахованы от различных интрижек. Близнецы в феврале будут невероятно остроумны и легкомысленны, поэтому представителям знака, которые не планируют разводиться, следует это учитывать.

Семейным Близнецам лучше проводить больше времени со своей второй половиной, но не наедине друг с другом, а в компании. Потому стоит приглашать домой друзей или родственников, ходить в гости самим и посещать вечеринки, поскольку совместные яркие впечатления помогут выйти на новый эмоциональный уровень. А вот в четырёх стенах есть риск разругаться с близким человеком из-за пустяков.

Здоровье. В феврале-2024 эмоциональное состояние некоторых Близнецов будет нестабильно. Близнецы – самый нервный знак зодиака, потому в феврале им нужно стараться быть в тонусе, избегать стрессов, а, если придётся столкнуться с неприятностями, следует отнестись к ним с присущей Близнецам лёгкостью.

В первую неделю февраля не рекомендуются плановые операции, да и вообще, никакие серьёзные вмешательства. В этом месяце нельзя игнорировать тревожные сигналы организма, но и зацикливаться на болячках тоже не следует. В конце месяца классические представители знака Близнецы почувствуют себя намного бодрее и здоровее, не будет ни одной болезни, которую они не могли бы вылечить. Благоприятны занятия спортом, а также эксперименты с имиджем. В феврале Близнецы могут сбросить вес.

Смотрите гороскоп на февраль-2024 для всех знаков от астролога Влада Росса:

Скорпион

В феврале 2024 года у Скорпиона самой правильной позицией будет пауза в погоне за успехом. Главное сейчас – это наладить отношения в семье. В целом в феврале Скорпиону будет ни холодно, ни жарко. Некоторым родственникам в этот период будет необходима помощь Скорпиона, и его забота будет оценена по достоинству. Поэтому нужно проявить в этом месяце сердечность к близким людям.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Скорпиона: 10, 16, 25.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Скорпиона: 6, 20, 21.

Карьера. В феврале все мысли Скорпиона будут о семье. Благоприятно приобретение или продажа недвижимости. Если Скорпион не хочет лишиться работы, но и брать отпуск в феврале тоже не хочет, необходимо уделять время своим профессиональным обязанностям. Нужно остерегаться конфликтов с коллегами, особенно с мужчинами. Не нужно затевать ссор или пытаться кого-то убедить в своей правоте. Вторая половина месяца окажется для Скорпиона достаточно спокойной. Не нужно откладывать дела в долгий ящик, а нужно решать все задачи по мере их поступления, и тогда не возникнет никаких проблем.

Что касается финансов, то Скорпиону в феврале 2024-го необходимо отказываться от участия в авантюрах. Кроме того, Скорпиону не следует менять работу, потому что это будет смена шила на мыло. Во всех делах должна соблюдаться буква закона. Не стоит совершать никаких махинаций, иначе Скорпион может попасть в тюрьму. Не стоит совершать крупные покупки и сделки, касающиеся движимого имущества, так как они будут неудачными.

Личная жизнь. В личной жизни в феврале Скорпиону захочется быть в центре внимания, флиртовать, пускаться в авантюры. Может быть, Скорпиону и нужно немного расслабиться, но терять голову точно не стоит. Не нужно принимать ухаживая человека, о котором идёт не очень хорошая слава. Как только этот человек поймет, что завоевал Скорпиона, сразу может скрыться за горизонт вместе с деньгами Скорпиона.

В конце месяца Скорпион может столкнуться с непониманием со стороны родителей и близких родственников. Вероятно, ему будут пытаться навязать свое мнение. К этому нужно отнестись спокойно и стоять на своем.

Здоровье. В феврале хорошее самочувствие и приподнятое настроение будут верными спутниками Скорпиона, особенно в первой половине февраля. Однако может возрасти потребность в удовольствиях. Нужно стараться придерживаться правила золотой середины, иначе неблагоразумные поступки могут спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно тех, что касаются выделительной системы. В конце февраля уязвимой можно быть дыхательная система. Есть опасность для лёгких. Чтобы не подхватить грипп или ОРВИ, стоит воздержаться от посещения культурно-массовых мероприятий. Нелишним будет принимать витамин С, а также полезны будут лимоны и апельсины.

Козерог

Для Козерога февраль 2024 года будет средним месяцем, когда всё будет нормально. Всё, что Козерог запланировал, может быть воплощено в жизнь, ведь фундамент успеха был заложен ещё в январе. В феврале Козерогу нужно будет всё время трудиться и приобретать новые навыки, тем самым ведя свою жизнь к успеху. Для Козерога успех – не успех, если он не добыт упорным трудом. Если Козерог будет упорно трудиться в феврале, то всё у него будет, не будет трудиться – ничего и не будет. Нужно внимательно присмотреться к ближайшему окружению, ведь деловые партнёры и друзья будут готовы оказать помощь в реализации сложных проектов.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Козерога: 6, 14, 18, 23, 25.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Козерога: 1, 3, 11, 24, 28.

Карьера. В профессиональной деятельности у Козерога в феврале всё будет складываться благоприятно, но опять-таки если он будет много работать. Мыслить Козерог будет довольно логично, будет объективен в своих суждениях, сможет всё хорошо организовывать. Всё это будет помогать добиваться долгосрочных целей и пользоваться заслуженным уважением у начальства и коллег.

Напряжённый период рабочей активности у Козерога будет в середине февраля. Но он закончится приятным бонусом, в том числе в финансовой сфере, а именно получением достойных результатов и соответствующим материальным поощрением во второй половине месяца.

Личная жизнь. Февраль 2024-го у Козерога станет благоприятным временем, позволяющим заметно улучшить качество личных отношений. Он сможет четко излагать свои мысли и идеи, добиваться полного понимания. Но не стоит сомневаться ни в себе, ни в других. Если Козерог действительно любит и хочет во что бы то ни стало добиться взаимности, ему нужно постараться раскрыться и показать, насколько сильны его чувства. Козерог – это тот знак зодиака, который может любить и не сказать об этом.

Здоровье. В феврале 2024 года у Козерога не должно быть проблем со здоровьем, однако ему нужно быть осторожнее на льду: возможны ДТП и просто падения на дороге, в результате чего могут быть получены серьезные переломы и травмы. В конце месяца у Козерога может усилиться аппетит, но переедать не стоит, потому что очень быстро наберется лишний вес. Похудеть в феврале точно не удастся.

Водолей

В феврале 2024 года Водолей сможет позволить себе демонстративное поведение, если ему что-то не нравится или наоборот. Это время, когда Водолей может вытащить все свои скелеты из шкафа. Месяц для Водолея будет ровным – не слишком хорошим и не слишком плохим.

Если Водолей будет действовать самостоятельно, никто не сможет его ни в чем упрекнуть, чем-то подколоть или шантажировать. Водолею нужно показать, что у него нет слабых мест, особенно начальству или деловым партнёрам. Он удивится тому, как легко ему будут верить люди. Потому в этом месяце Водолей неожиданно может получить какую-то важную должность.

В возможных неприятных ситуациях виноваты в феврале будут прошлые ошибки Водолея. Повышенная эмоциональность и готовность исполнять роль жертвы также могут проявиться в этом месяце. Водолей поймет, что, пока он был занят переживаниями, не имеющими никакого отношения к делу, многое уже в прошлом.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Водолея: 1, 9, 11, 16, 18, 22, 24.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Водолея: 3, 6, 14, 17, 20, 23, 26.

Карьера. В феврале Водолей напомнит окружающим, что он не только целеустремлённый человек, но и деятельный, активный и решительный. Месяц довольно благоприятен для финансовых дел и крутых поворотов и прорывов в работе над разнообразными проектами. Однако Водолей может быть весьма загружен.

Чтобы всё было сделано в лучшем виде, Водолею следует работать самостоятельно, желательно даже сидеть одному в кабинете или рабочем пространстве, чтобы никто отвлекал. Водолею нужно отказаться от помощников и советчиков.

Для карьерного продвижения февраль-2024 не особо благоприятен, и новое положение дел будет не очень устойчивым, однако всё-таки приведёт к неким новым прорывам. Поэтому на предложенную должность Водолею лучше соглашаться с оговорками либо давать себе испытательный срок.

Материальная сторона жизни будет под пристальным контролем Водолея, поэтому никаких неприятных сюрпризов не предвидится, и он получит то, что предполагал и на что надеялся.

Личная жизнь. В феврале в личной жизни Водолея может наступить некоторое затишье. У него будет масса других дел, поэтому новым знакомствам он будет уделять достаточно внимания. Хотя во второй половине месяца сексуальная энергия Водолея может выплескиваться наружу, поскольку Марс и Венера войдут в этот знак.

В феврале Водолей будет склонен к спонтанной грубости и резкости. Он может сказать и забыть, а близкие не только воспримут это на свой счёт, но и решат, что это истинное отношение к ним. Поэтому нужно быть осторожнее, поскольку эмоции Водолея могут очень его захватить.

Здоровье. Уязвимым местом Водолея в феврале будут кости, особенно позвоночник. Также у Водолея могут быть нервные перенапряжения. Если у мужчины-Водолея снижена потенция, в феврале стоит обратиться к сексопатологу, поскольку именно в этом месяце удастся решить эту проблему.

Рыбы

В феврале 2024 года Рыбам нужно чаще прислушиваться к своей интуиции, поскольку многие решения придётся принимать не просто быстро, а молниеносно. Нужно быть постоянно начеку и быстро на всё реагировать. Успех и поддержку Рыбам нужно искать среди друзей и партнёров. Месяц для Рыб будет плюс-минус ровным.

Близкие и родственники будут очень добры к Рыбам, потому в феврале на них можно рассчитывать. Следует полностью открыться для сотрудничества.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Рыб: 2, 9, 16, 22, 24, 28.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Рыб: 4, 8, 12, 18, 19, 25.

Карьера. В феврале многое в работе Рыб будет зависеть от коллектива. На пути тех Рыб, которым приходится плыть против течения, возможны некоторые сложности, хотя безнадежным положение не назовешь.

Чтобы добиться профессиональных успехов в этом месяце, Рыбам придется трудиться с удвоенной или даже утроенной силой. Рыбам нужно будет максимально использовать свой опыт и знания.

В феврале 2024-го Рыбам рекомендуется быть сдержаннее в вопросах финансов. Нужно стараться не тратить время и деньги на шоппинг. Полезные и нужные приобретения Рыб ждут в ближайшем будущем, уже в марте.

Личная жизнь. В феврале в личной жизни Рыб ничего плохого не предвидится: она не огорчит, а, наоборот, станет более гармоничной. Этот месяц может показаться многообещающим для тех, кто хочет встретить своего близкого человека. Очень полезным окажется общение с детьми и людьми, не утратившими наивность и веру в чудо, именно они бескорыстно и непреднамеренно поддержат Рыб.

Здоровье. В феврале-2024 здоровье Рыб во многом будет зависеть от их взгляда на жизнь. Главное – не уходить в дурман алкоголя и прочего. Если Рыбы в состоянии работать, то будут в хорошей форме. Однако лишившись возможности проявить себя, Рыбы могут впадать в лень и плыть по течению. Может возникнуть вялость и апатия. Рыбы чрезмерно могут начать предаваться разного рода удовольствиям, тем самым могут быстро истощить свои силы. Это лучший месяц, чтобы Рыбы занялись спортом, и тогда хандра или апатия им будет не страшна.

Неудачники февраля 2024 года:

Телец

В феврале-2024 залогом успеха Тельца будет целеустремленность и трезвость подхода. Нужно постараться настраиваться на то, что есть, а не на то, чего бы хотелось, потому что месяц обещает быть довольно сложным для представителей знака.

Чем больше препятствий будет возникать на пути Тельца в феврале, тем успешнее он сможет их преодолевать. А препятствий будет много. В вопросах достижений аппетит будет приходить во время еды, особенно во второй половине месяца. Главное – Тельца как следует разозлить, и он сметёт всё лишнее на своем пути.

В феврале Тельцу следует избегать спокойствия, спокойствия и только спокойствия. Такая обстановка будет для Тельца более комфортной, но не факт, что это станет двигателем прогресса. Скорее, наоборот, и Тельцу придется довольствоваться тем, что есть.

В этом месяце представителям знака следует быть осторожнее в дороге – февраль будет неблагоприятен для поездок и выездов за границу, поскольку возможны дорожно-транспортные происшествия и прочие неприятности.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Тельца: 2, 4, 10, 13, 17, 19, 24.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Тельца: 3, 7, 11, 15, 18, 20, 21.

Карьера. В карьере Тельца в феврале промежуточные звенья будут не для него, то есть, если с кем-то и разговаривать, то лишь с тем, кто способен отвечать за сказанное. Это относится и к тем случаям, когда начальник после разговора отправит Тельца к подчинённому, чтобы обсудить всё более детально. Такая схема Тельца устроит, потому что, если Телец напрямую придёт к этому подчинённому, разговор ничем не закончится. Потому хороший пинок со стороны начальства будет благоприятным для Тельца.

Личная жизнь. В феврале-2024 Тельца будут беспокоить старшие члены семьи, особенно родители, также могут заставить поволноваться и вторые половинки. Могут обостриться болезни у членов семьи, что заставит Тельца задуматься о переезде. Либо же близкие просто захотят повоспитывать Тельца, и сделано это будет отнюдь не в мягкой, а в навязчивой форме – мол, "мне так плохо, так что давай приезжай ко мне".

Обещание, данное кем-то из домашних, скорее всего, в феврале так и не будет выполнено, потому поддержка, в том числе финансовая поддержка со стороны близких вряд ли будет оказана. Расстраиваться не стоит, поскольку прошло недостаточно времени, однако напомнить о том, что Телец ещё ждёт ссуды или финансовой помощи родных, нужно.

Что касается любви и отношений, то Тельцу в феврале следует сдерживать свои эмоции. Пусть даже он будет казаться своей второй половине айсбергом в океане, но зато это позволит избежать ссор, которые в этом месяце весьма возможны.

Здоровье. Больше всего неприятностей Тельцу в феврале может доставить состояние кожи: могут появиться прыщи, нарывы, дерматологические проблемы, плохо заживающие раны. Поэтому не стоит заниматься никакими радикальными косметическими процедурами, менять средства по уходу за лицом. Хирургические операции неблагоприятны для Тельца в этом месяце. Отвары трав, особенно тех, что обладают вяжущими и дезинфицирующими свойствами, постепенно приведут кожу в порядок. Особенно благоприятным будет алоэ.

Рак

Чтобы не увязнуть в рутине в феврале 2024 года, Раку нужно постараться разнообразить быт. Месяц будет сложен для Рака. Не помешает сделать перестановку в доме, записаться на курсы, экспериментировать с чем-то. Февраль будет довольно противоречивым месяцем для представителей этого знака зодиака, поэтому важно стараться не форсировать события ни в какой из сфер их жизни. Нужно быть осторожнее и предусмотрительнее, тогда ни о чём не придётся жалеть в конце месяца.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Рака: 7, 12, 16, 21, 25.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Рака: 5, 14, 18, 27.

Карьера. В первой половине февраля на работе у Рака будет высока вероятность конфликтов и необдуманных решений, а они смогут привести к серьёзным неприятностям. В этом месяце Раку не стоит доверять интуиции, посвящать кого-либо в свои планы или ввязываться в авантюры.

Вторая половина месяца будет более спокойной. Но Раку по-прежнему нужно будет держать ухо востро, поскольку недоброжелатели не дремлют. Это будет прекрасное время для самореализации, творчества. В этот период у Рака появится шанс исправить давние ошибки и сделать правильные выводы.

Конец февраля подарит Раку возможность найти дело по душе.

В финансовой сфере Ракам в феврале нужно проявлять чрезмерную осторожность. Лучше не вкладывать деньги ни в какие рискованные проекты. Также следует быть внимательнее во время путешествий, поскольку во время поездок есть риск быть обманутыми. Также в этом месяце не следует никому занимать деньги, поскольку долг не вернут.

Личная жизнь. Февраль 2024 года будет хорошим временем для чувственности и сексуальности Рака. Он будет притягательным для представителей противоположного пола. Если Рак состоит в браке, то рисковать не стоит – любая измена будет выявлена. Лучше направить чары на своего партнёра, и тогда отношения станут более прочными и гармоничными.

Свободные Раки в феврале 2024 года могут серьёзно увлечься каким-то человеком, который не захочет афишировать эти отношения. Возможно, этот человек окажется несвободным или известным.

Здоровье. В феврале 2024-го Раки будут в довольно хорошей форме. Но слишком интенсивный ритм жизни может отразиться и на здоровье. Поэтому чрезмерные физические нагрузки будут неблагоприятны. Важно избегать стрессов и переутомления, а также общения с токсичными и язвительными людьми. На протяжении всего месяца следует поддерживать организм витаминами.

Дева

Февраль 2024-го для Девы будет непростым месяцем, но, несмотря на это, нет ни малейшего повода для расстройства. Деве нужно призвать на помощь предусмотрительность и интуицию, а также не распространяться о своих планах, ведь счастье и успех во многом зависят от мыслей и поступков. В целом, месяц для Девы сложный, под знаком "минус".

Благоприятные дни февраля 2024 года для Девы: 10, 18, 24.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Девы: 3, 8, 16.

Карьера. В профессиональной деятельности Деве в феврале не стоит ставить перед собой глобальные цели. Главная задача в этот период – тщательно выполнять взятые на себя в предыдущем месяце обязательства. Даже если Деве в феврале удастся совершить трудовой подвиг, вероятнее всего, он останется незамеченным. Потому не стоит понапрасну тратить силы и время.

Вторая половина месяца окажется более позитивной и спокойной. Дева сумеет решить текущие задачи, исправить давние ошибки и просчеты. Но настоящий успех возможен лишь в самом конце месяца, 28-29 февраля.

Успех в финансовых вопросах в феврале будет зависеть от того, насколько хорошо Дева общается с заказчиками. В первой половине месяца нужно стараться избегать конфликтов, так как именно они могут привести к задержкам по выплатам. Во второй половине месяца нужно стараться не давать деньги в долг.

Личная жизнь. Февраль не будет располагать к прогулкам Девы под Луной, романтическим встречам и признаниям. Потому свободным Девам рекомендуется сосредоточиться исключительно на себе и внутренних ощущениях. Месяц подходит для самоанализа, работы с астрологом, психологом, общения с друзьями и родственниками.

У семейных Дев возможен спокойный месяц в кругу близких и родных, однако 1-10 февраля нужно стараться быть терпеливее в личных отношениях. Звёздная обстановка может провоцировать ссоры даже между самыми близкими людьми. Не нужно выяснять отношения и наступать на больные мозоли.

Здоровье. В феврале у Девы может обостриться хронический недуг. Возможно снижение иммунитета и острые вирусные инфекции, особенно если совершать пробежки на холодном воздухе. Поддерживать организм нужно правильным питанием и витаминами, избегать стрессовых ситуаций и спокойно реагировать на неприятности. Также нужно попытаться избавиться от привычки держать всё под контролем. Месяц благоприятен для диет, разгрузок и сбрасывания веса.

Счастливчики февраля 2024 года:

Овен

В феврале 2024 года оптимизм и творческий настрой не покинут Овна даже в самой сложной ситуации. Месяц будет очень позитивным для представителей этого знака. Друзья и единомышленники Овна в феврале окажут ему поддержку в любых вопросах. Желание воплотить в жизнь новые проекты или заняться поиском неординарных путей в жизни будет наполнять Овна энергией, особенно во второй половине месяца. Но всё это будет трудновыполнимым, пока Овен не займётся решением вопросов, которые откладывал в долгий ящик.

В последний декаде февраля Овну представится шанс кое-что подкорректировать в отношениях, потому важно не упустить его. Овен поймёт нечто важное, что происходит в его жизни. Звёзды советуют не замыкаться в своих проблемах в феврале, и тогда заслуги или плоды творчества позволят Овну погреться в лучах славы. Так что месяц будет шикарным.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Овна: 8, 13, 15, 18, 23, 27.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Овна: 3, 10, 21, 25.

Карьера. В феврале-2024 Овен с успехом может заняться завершением старых дел, например, оформлением документов, переездом и т.д. Будет легко удаваться решать те вопросы, которые давно требовали внимания. Главное – не лениться, поставить перед собой чёткую, однозначную цель.

Середина февраля, 11-16 числа, будет не лучшим временем для крупных покупок и выгодного вложения денег, в это время есть риск прогореть. Также стоит стараться не давать взаймы, могут возникнуть проблемы с тем, чтобы впоследствии вернуть эти деньги. Нужно быть внимательнее во второй декаде месяца. Во второй декаде февраля нужно внимательно относиться к противоположному полу. Нужно опасаться краж и обманов.

Если Овен собирается предложить начальству новый невероятный план, то лучше это сделать 20-23 февраля. Тогда его не только не выгонят с работы за бредовые идеи, но ещё и предложат вакансию, о которой Овен давно мечтал. Для него складывается довольно позитивная ситуация.

Личная жизнь. В первой декаде февраля 2014 года в отношениях Овна со второй половиной могут быть разного рода недомолвки и загадочные события. И, возможно, всё это прольёт свет на многое, о чём раньше Овен даже не догадывался, например, узнает, что ему изменяли. Важно быть внимательнее, это позволит сделать новые выводы и не пройти мимо своего счастья.

Ко Дню влюбленных Овну следует проявить всю неординарность, на которую он способен, и его изыски поразят избранника (или избранницу). Особенно предприимчивыми в феврале окажутся женщины-Овны. Хотя многие из мужчин-представителей знака также не упустят случая удивить и порадовать своих половинок.

В последней декаде февраля могут всплыть старые проблемы в отношениях с детьми и родными, решать их следует быстро и без лишних эмоций. Тогда Овен будет способен избавиться от груза неприятностей и повысить свой рейтинг в глазах окружающих.

Здоровье. В плане здоровья Овен в феврале 2024-го будет энергетически уязвим. В этот период необходимо разумно чередовать работу и отдых. Физическая усталость будет способна вызывать головные боли, а также повлиять на работу желудочно-кишечного тракта. В этом месяце есть риск подцепить инфекционное или вирусное заболевание, в частности, ОРЗ, грипп и пр. Потому Овну следует меньше бывать в людных местах и не пренебрегать профилактикой такого рода заболеваний.

Лев

Лозунгом Льва в феврале-2024 будут слова: одна грива хорошо, а две – лучше. Льву необходимо полагаться на поддержку близких и с благодарностью принимать и советы. В этом месяце представители знака будут на подъёме, февраль для них пройдёт под знаком "плюс". Поэтому у Льва может возникнуть ощущение, что ему море по колено, но нужно себя сдерживать в своих искромётных порывах.

Звёзды предупреждают, что царствовать единолично у Льва вряд ли получится в этом месяце. Тем более, знак Водолея всегда противостоит Льву, поэтому удачных дней в феврале у представителей этого знака будет не так много.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Льва: 12, 18, 28.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Льва: 5, 19, 22.

Карьера. В начале февраля Лев в профессиональной деятельности будет словно на подъеме, но нужно стараться не участвовать в служебных интригах, спокойно реагировать на критику и не поддаваться на провокации.

В середине месяца космический негатив сойдёт на нет, и Лев сможет удачно поработать в команде и даже возглавить интересный проект.

Последняя неделя февраля окажется наиболее удачной для Льва, некоторые представители знака в это время найдут своё призвание.

В первой половине февраля финансовая сторона жизни Льва будет не очень привлекательной. Нужно постараться не брать деньги в долг, но, если всё-таки это произойдёт, их нужно будет как можно быстрее вернуть. Следует ограничить траты на развлечения.

Во второй половине месяца нужно очень внимательно относиться к любым финансовым документам, поскольку не исключены ошибки и потери.

Личная жизнь. Льву в феврале 2024 года не стоит заводить серьёзные разговоры и выяснять отношения со своим любимым человеком, иначе дело может дойти до развода и суда. В середине месяца можно будет открыто обсуждать все важные вопросы, в том числе связанные с семейным бюджетом. Конец февраля Льву лучше посвятить общению с родственниками и друзьями, ни в коем случае не нужно слушать "доброжелателей". Нужно учиться доверять партнёру и не сомневаться в преданности.

У свободных представителей знака в конце месяца появится шанс на перспективное знакомство. В феврале можно будет познакомиться с человеком, который в перспективе станет супругом.

Здоровье. Льву в феврале 2024-го не стоит переоценивать свои силы. Весь месяц, особенно его первая половина, будет сохраняться большая вероятность получения травм. Потому нужно беречься и быть предельно осторожным. В зоне особого риска ноги, суставы, связки. Также потребует внимания женское здоровье, и, даже если ничего не беспокоит, лучше посетить врача. Кроме того, нужно уменьшить физические нагрузки, иначе сброс пойдёт на спину, которая будет уязвима в это время.

Весы

Весы в феврале 2024 года будут в прекрасном настроении. Для них это будет довольно благополучный месяц. Все окружающие в феврале оценят старания Весов. Но не стоит торопить события, иначе можно будет нажить себе врагов и завистников. Весам нужно сосредоточиться на делах, и результат не заставит себя долго ждать.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Весов: 10, 16, 27.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Весов: 4, 20, 22.

Карьера. В первой половине февраля 2024-го Весы будут полны энтузиазма и новых идей. Многие представители знака будут легко находить нестандартные решения, особенно те, что будут касаться сложных дилемм и проблем. Будет сохраняться позитивное отношение к миру.

Однако в период до 10 февраля будет сложно достичь взаимопонимания и будет снижена бдительность. Звёздная обстановка будет провоцировать ссоры и разногласия. Благодаря оптимизму и оригинальному мышлению Весы без особых проблем смогут преодолеть сложное время и уже после 10-го числа раскрыть свои таланты, завоевать признание, добиться большого успеха, так что во второй и третьей декадах месяца будет просто грандиозная ситуация.

В последние дни месяца, начиная с 27 февраля, ничто не помешает Весам достичь намеченных целей.

Личная жизнь. В феврале Весы станут очень привлекательны. Благоприятно сменить имидж, пересмотреть гардероб. Они, как магнит, будут притягивать представителей противоположного пола. Нужно наслаждаться общением, но не терять голову. Хотя Весы вполне могут погрузиться в омут страстей. Важно распорядиться звездным бонусом успеха и личного счастья с большим умом.

Свободным Весам следует знать, что в первой половине месяца романтичные знакомства могут оказаться не столь удачными, как им бы хотелось. Но в День святого Валентина всё сложится очень удачно – может случиться удачная встреча, которая приведет к любви и браку. Весам, не состоящим в браке, в этот период следует быть мудрее и не провоцировать ссоры, особенно в середине месяца.

Во второй половине февраля семейные Весы с удовольствием будут проводить время в кругу семьи, и отношения выйдут на новый благостный уровень, особенно вблизи 14 февраля.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

А свободным Весам по-прежнему не стоит строить далеко идущие планы. Но всё же знакомства последней недели месяца вполне могут перерасти в крепкий и долгосрочный союз. Бурный роман в это время может привести в объятия будущего супруга.

Здоровье. В феврале Весы будут в отличной физической форме. Энергии хватит и на работу, и на личную жизнь, и на увлечения. Но при этом важно не терять бдительность. Февраль будет достаточно травмоопасным месяцем для представителей этого знака зодиака. Звёздная обстановка будет располагать к излишествам. Весам будет сложно отказаться от сладостей, любимых блюд и хорошего вина. Но во всём нужна мера, иначе организм отреагирует перепадами давления, нарушениями сна, аллергическими реакциями. Но любые проблемы легче предотвратить, чем устранить, потому лучше убрать излишества и пребывать в среднем тонусе, ведь золотая середина – это символ Весов. И тогда всё будет нормально со здоровьем в этом месяце.

Стрелец

В феврале Стрелец будет удивляться собственной работоспособности, умению все успевать. Звёзды будут благосклонны к представителям этого знака, и месяц пройдёт под знаком "плюс". Именно сейчас у Стрельца есть шанс закрыть все задолженности по делам. Его словно кто-то будет подпитывать энергией, благодаря чему Стрелец сможет совершить трудовые подвиги, стать стахановцем ХХІ века. Также он будет успевать и обустраивать дом, и заботиться о близких. Благоприятно делать ремонт, покупать новую недвижимость. Но при этом не стоит забывать и о своих собственных интересах.

Благоприятные дни февраля 2024 года для Стрельца: 3, 4, 13, 14, 17, 18, 28.

Неблагоприятные дни февраля 2024 года для Стрельца: 9, 16, 20, 23.

Карьера. В феврале энергичность и напор Стрельца приведут к большим результатам. Он сможет добиться профессионального и духовного роста. Однако следует избегать конфликтов с сослуживцами. Февраль для Стрельца станет началом продуктивного периода. Если Стрелец мечтал о вещах, казавшихся ему непостижимыми, то сейчас самое время поверить в невозможное. Стрельцы смогут сделать деньги в любом деле, каким бы ни занялись. Но склонность к риску может привести их к потере.

Личная жизнь. Одинокие Стрельцы в феврале могут обрести нового спутника жизни, но для этого им нужно расширить круг своих знакомых, больше времени проводить в общении, не только в интернете. Если Стрельца позовут на вечеринку или приём, не нужно отказываться, потому что там можно будет встретить свою судьбу. Нужно проявлять фантазию и инициативу. Всё это может закончиться большим успехом для Стрельца.

Здоровье. Природа наградила Стрельцов великолепной конституцией. Единственная, подстерегающая их опасность, связанная со здоровьем в феврале, – это нервный срыв на работе. Последствиями могут стать боли в спине, ногах, руках и головные боли. Есть опасность перелома шейки бедра, потому нужно быть осторожнее на льду.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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