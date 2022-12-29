Неожиданный позитив от военной авантюры Путина: станет ли Украина членом НАТО и ЕС в 2023 году

Украину примут в НАТО намного быстрее, чем в Евросоюз. Членства нашей страны в ЕС боится Старая Европа.

Украина станет членом НАТО скорее, чем членом ЕС, считают эксперты / Главред

За десять месяцев войны, которую Россия развязала против Украины, она не просто не достигла своих целей по демилитаризации нашей страны и отказу Киева от намерений вступить в НАТО и Евросоюз, но и добилась обратного. За 2022 год Вооруженные силы Украины стали в разы сильнее, стремительно переходят на стандарты НАТО, освоили и эффективно применяют против российских оккупантов самые разнообразные образцы западных вооружений. А НАТО и ЕС стали намного ближе.

Украина после начала полномасштабного наступления российских войск и захвата Россией новых украинских территорий подала заявки на вступление в Альянс и Евросоюз по ускоренной процедуре. Евросоюз уже предоставил нашей стране статус кандидата в члены ЕС, а из НАТО звучат более чем оптимистичные заявления насчет Украины.

Так что, по сути, Путин своей безумной кровавой войной против Украины подтолкнул ее к Западу и ускорил процесс интеграции в НАТО и ЕС.

Эксперты по просьбе Главреда оценили перспективы дальнейшего сближения Украины с НАТО и Евросоюзом, шансы на вступление в них в 2023 году, а также факторы, которые будут затягивать этот процесс.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Если бы решение о принятии Украины в НАТО принимали военные, вопрос решился бы сразу, поскольку, во-первых, наша страна успешно переходит на стандарты Альянса, а, во-вторых, демонстрирует военный потенциал, способный защитить страны НАТО. Украина активно интегрируется в НАТО уже сейчас. Фактически ВСУ уже являются неформальной частью войск НАТО, плюс продолжается активное обучение украинских солдат. Украина показала свою способность защищаться, потому она усилит блок НАТО. Она будет сдерживать Россию и Турцию в черноморском регионе, у нее должна быть сильная армия, дальнобойные ракеты собственного производства, мощные спецслужбы. Украина должна играть роль Израиля в Восточной Европе – нормального справедливого полицейского, который будет активно влиять на процессы в России, на Кавказе, а, возможно, и за Уралом.

Украина усилит НАТО, и в самом Альянсе это понимают, прежде всего, страны Восточной Европы. Нынешняя война показала, что Старая Европа (Франция, Германия и Италия) не в состоянии обеспечить безопасность Европы. Однако та же Старая Европа опасается усиления Украины, ведь центр влияния уйдет в Восточную Европу. Украина и Польша будут на острие атаки, поэтому будут задавать тон в НАТО. Тем более, что Старая Европа провалила свой экзамен: если бы не ее петляние и молчаливое согласие, войны в Украине не было бы.

Главными препятствиями на нашем пути в НАТО будут откровенные союзники Кремля, прежде всего Венгрия. Турция также будет выдвигать свои условия. А остальные страны если и будут придумывать какие-то поводы, то давление Вашингтона, Лондона и восточноевропейских стран заставит их замолчать.

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС. Когда точно – это большой вопрос. Возможно, будет выбрана определенная промежуточная форма. Например, был создан прецедент, когда США и Великобритания предоставляли прямые гарантии неприкосновенности, включая ядерную, Финляндии и Швеции до вступления в НАТО. Если мы получим такие же гарантии, это будет фактически вступлением в НАТО, но без бюрократии, Германии и других стран, готовых работать на Россию. Это даже лучше.

А вот перспектива вступления Украины в Евросоюз имеет очень много нюансов. Причина проста – Украину не хотят видеть в ЕС. Наше членство в ЕС всегда было страшным сном европейцев, прежде всего Старой Европы: там понимают, что в таком случае контрольный пакет управления Евросоюзом перейдет в Восточную Европу, и центром принятия решений станет, в частности, Украина.

Я сторонник экономической интеграции и получения инвестиций, а этот вопрос полностью решает наше вступление в НАТО. Это лучше, чем идти под диктат Евросоюза с непонятным статусом. Ведь элиты Германии, Франции и Италии искренне ненавидят Украину за то, что она испортила им сладкую жизнь на коррупционных деньгах Кремля, и Украина не позволит им вернуться к формату business as usual, как это было до 24 февраля.

Интересы Старой Европы и Восточной Европы сильно расходятся, прежде всего, по вопросам безопасности. Германия всегда будет тяготеть к России, потому что у РФ есть все, что нужно для немецкой промышленности: сырье, рынок сбыта, пути в Китай. А у немцев есть все, что нужно России: технологии и прочее. То есть русофильство в Германии будет продолжаться, что не в интересах Восточной Европы. А Украина, Польша, страны Балтии отлично знают, кто такие россияне.

Другой момент – стандарты ЕС. Многие украинцы сейчас не по своей воле столкнулись с Европой. Оказалось, что по многим направлениям Украина более прогрессивна, чем ЕС. Например, уровень финансовых услуг и работы банков в ЕС на дремучем уровне (если ты открываешь банковскую карту в ЕС, ее до сих пор через две-три недели присылают по почте, причем в двух конвертах – отдельно пин-код и карту); украинская медицина по некоторым параметрам оказалась более доступной, чем в ЕС. Потому еще вопрос – кто и на чьи стандарты должен переходить.

Поэтому, когда речь идет об интеграции Украины в ЕС, нас должна интересовать не туфта о европейских ценностях – Украина сейчас является центром европейских ценностей и свободы, которые предала Старая Европа. Нас интересуют очень конкретные вещи: рынки сбыта, увеличение квот, реальная зона свободной торговли, получение технологий для модернизации украинской экономики в своих интересах, а не в пользу немецких компаний.

Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

Из-за войны, развязанной Россией, в 2022 году сближение Украины с НАТО фактически произошло – сейчас мы близки, как никогда. Все, чего нам не хватает – политического решения Альянса о членстве Украины. В 2023 году состоится саммит НАТО в Вильнюсе, где неизбежно этот вопрос будет поставлен не только Украиной, но и страной-хозяйкой саммита – Литвой.

Ответ на этот вопрос напрямую будет зависеть от ситуации на фронтах: если к лету нам удастся победить Российскую Федерацию, то есть прекратятся активные боевые действия и не будет угрозы их возобновления в ближайшее время, Альянс может принять политическое решение о начале процедуры вступления Украины в НАТО. Если активные бои будут продолжаться, скорее всего, большинство стран-членов перенесут принятие этого решения на следующий саммит в 2024 году.

Как бы там ни было, я убежден, что с НАТО все может быть быстрее, потому что мы доказали на поле боя, что не просто боеспособны, но и совместимы с Альянсом. У нас уже есть самые разные образцы оружия стран НАТО, и таких вооружений, как у нас сейчас, вероятно, нет ни в одной из стран-членов Альянса. Также Украина должна будет соответствовать критерия демократии и правового государства, но здесь нет каких-либо существенных препятствий, потому что эти реформы мы можем провести если не молниеносно, то по крайней мере очень быстро, в течение года-двух.

А вот процесс вступления в Европейский Союз может длиться довольно долго, даже при повышенной готовности Украины. Прежде всего, потому, что членство предусматривает и определенный объем финансирований Украины со стороны ЕС, которые закладываются в бюджет Евросоюза, принимаемый раз в семь лет. Так что если в следующем году Украина не вступит в ЕС, нового шанса на вступление придется ждать семь лет.

Однако такое развитие событий возможно лишь при условии движения по намеченному пути. В случае с Украиной может быть много сюрпризов и решений, которые ЕС не принимал ни разу в своей истории. Такие шаги могут быть сделаны, если это закрепит мир и сделает невозможным повторение войны в Украине. Так в свое время Болгарию и Румынию приняли в ЕС авансом – они были не готовы, но для того, чтобы балканские войны не расползались еще и на эти страны, их решили стабилизировать таким образом. И до сих пор Болгария и в меньшей степени Румыния остаются в статусе бедных родственников, потому что к ним предъявляют много претензий и относительно коррупции, и по другим причинам.

Таким образом, политическое решение о вступлении Украины в ЕС могут принять раньше – авансом. Однако чтобы технологически стать полноправным членом ЕС, самой Украине может понадобиться от пяти лет и более. Во всяком случчае, Украина будет настаивать на том, чтобы это произошло быстрее – мол, мы готовы, а все остальное потом догоним. И гипотетически нам могут пойти навстречу.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

За 2022 год Украина серьезно продвинулась на пути сближения с НАТО. Путин еще год назад был фигурой, которую все боялись, а сегодня он – изгнанник, и НАТО консолидировано как никогда. Существовавшие при Трампе разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами российская угроза расставила по своим местам. Однако относительно Украины пока единства нет. Хоть сотрудничество Украины с НАТО и вышло на уровень, которого еще год назад мы не могли даже представить, но формализовать его и получить членский билет в 2023 году нам не светит. Напомню, у Турции те же перспективы членства еще с середины 90-х годов – уже четверть века прошло. Поэтому нужно работать, планировать свое будущее, исходя из реальных условий: пока рассчитывать на то, что НАТО нас защитит, не приходится. Альянс нам помог и будет помогать, но вряд ли в отношении Украины будет применена 5 статья Устава НАТО.

То же касается и Евросоюза. Мы хорошо знаем, как деньги ЕС помогли Польше встать на ноги, но будет ли сделано хоть что-то похожее в отношении Украины – вопрос открытый. Если не будет глобальных катаклизмов, которые оттеснят войну в Украине на второй план, и будет более-менее стабильная экономическая ситуация (а она в западных странах тоже непростая), то можно надеяться, что вопрос поддержки Украины будет определяющим. К тому же, это и вопрос престижа США – второй факап типа Афганистана будет ударом по их авторитету. Потому Штаты заинтересованы в том, чтобы не допустить плохого развития событий.

Впрочем, следует помнить, что в странах НАТО хватает политиков, которые не хотят раздражать Кремль. Сегодня они притихли, но впоследствии клиентела (форма социальной зависимости, порождаемая неравномерным распределением ресурсов власти, – Главред), прикормленная деньгами Газпрома, снова поднимет голову.

Так или иначе, говорить о каких-либо перспективах страны, находящейся в состоянии продолжающегося вооруженного конфликта, абсолютно нереально. Другое дело, если война в Украине будет поставлена на паузу. Серьезно говорить о каких-либо перспективах можно будет только в случае, если этот мир будет долгосрочным. Никто не будет переводить в практическую плоскость вопрос о членстве в НАТО и ЕС страны, которая в любой момент может стать полем боя. В Украину должен вернуться мир, а экономика должна стабилизироваться. Если не будет зоны социального бедствия, можно будет о чем-то говорить. Но если нам придется столкнуться с периодом авторитарного режима, это не будет способствовать сближению Украины и ЕС.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Многое в Украине, в том числе перспективы членства в ЕС и НАТО, будет зависеть от вещей, которые тяжело срогнозировать. В первую очередь – от ситуации на фронте, от того, как будет продвигаться процесс освобождения украинских территорий: насколько быстро это будет происходить, будет ли это отвечать ожиданиям граждан Украины, как к этому будут относиться наши западные партнеры. Все эти факторы будут оказывать серьезное влияние, но не все их Украина может контролировать.

Однако есть позиции, по которым прогнозы возможны. К примеру, недавно Верховная Рада приняла последний законопроект, необходимый для начала переговоров Украины и Евросоюза о вступлении в ЕС. Эти переговоры скоро должны начаться. Пока не ясно, сколько они будут продолжаться, но очевидно, что в следующем году нас ждет серьезное продвижение на пути евроинтеграции.

Также в 2023 году можно ожидать дальнейшего сотрудничества и интеграции Украины в различные структуры, связанные с НАТО, но пока без присоединения к Альянсу как полноценного члена.

Вместе с тем, естественно, нас будут ждать и дальнейшие реформы – нам придется восстанавливать Украину, прежде всего реконструировать украинскую энергетику. То есть Украину будет ждать "большое восстановление". Конечно же, оно будет зависеть от реальных сроков прекращения войны, которые пока что никто даже гипотетически не озвучит.

Принципиальное политическое решение о присоединении Украины к ЕС уже принято и будет реализовано. Возможно, будут нужны определенные решения со стороны Украины, но в историческом контексте это будет достаточно быстрый путь. Не дни, конечно, и не месяцы, но и не десятилетия. Я думаю, что это может произойти буквально за несколько лет. Причем этот процесс может быть более быстрым, чем присоединение к ЕС стран Восточной Европы после распада Варшавского блока, поскольку уровень взаимодействия и интеграции Украины и Евросоюза намного выше во многих аспектах. Украина не повторит судьбу Турции, однако отправной точкой станет завершение войны.